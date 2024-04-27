Токсиколог объяснил, почему нельзя жечь старую траву на даче

По словам специалиста, при горении выделяется токсичное вещество, которое опасно как для людей, так и для животных.

Токсиколог Михаил Кутушов советует не сжигать прошлогоднюю траву на даче, а утилизировать другими методами. По словам специалиста, во время горения сухого бурьяна выделяется опасное вещество диоксин.