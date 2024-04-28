Что нужно успеть на огороде в майские праздники

На майские праздники на дачных участках обязательно нужно провести уборку территории, обработать теплицы от вредителей, удобрить грядки и высадить в открытый грунт саженцы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

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Уборка территории и подготовка грунта

В выходные дни в мае у дачников будет очень много работы на участке. В первую очередь на огороде нужно навести порядок, пояснила агроном:

— Необходимо убрать старую листву и привести в порядок газон. Уже давно стоят теплые дни, поэтому нужно обязательно скосить траву. Если этого не сделать в ближайшее время, в дальнейшем она будет плохо поддаваться скашиванию.

Ганичкина отметила, что праздники — самое удачное время для подготовки теплиц.

— У многих на огороде есть теплицы, их нужно привести в порядок: промыть, обработать внутри от вредителей. В теплицах часто живут паутинные клещи, которые обитают на огурцах и баклажанах. Их нужно уничтожать корбофосом. Затем следует промыть средством всю теплицу и уделить особенное внимание ее торцам. Также необходимо протереть проволоку мокрой намыленной тряпкой, чтобы в узлах не осталось тли и трипсов. Это поможет удалить паразитов, которые только сидят и ждут растения, — заверила специалист.

Собеседница «ВМ» также сообщила, что в грядки нужно добавить свежую землю, а также питательную добавку на основе природного минерала, которая способна заменить все удобрения, так как она полностью натуральная и не содержит нитратов. На квадратный метр земли нужно два стакана такой добавки. А если садоводы хотят сэкономить, то можно добавлять по две столовые ложки такого удобрения в лунки при посадке растений.

Время саженцев

По мнению агронома, в майские праздники уже можно высаживать в открытый грунт редис, салат, укроп, петрушку.

— В теплицы можно перенести саженцы помидоров, перцев и баклажанов, но уже после 6 мая. А огурцы правильно высаживать в теплицы после 10 мая, — посоветовала Ганичкина.

В майские праздники можно высадить на участке многолетние цветы: ромашку, дельфиниум, аквилегию, флоксы, добавила специалист.