Как найти управу на соседей и жить в чистом подъезде

Можно быть сколько угодно аккуратным в собственной квартире, но как только вы выходите за её порог, начинается общая территория. Увы, не все соседи могут разделять вашу любовь к порядку. На помощь в этом придёт законодательство. Какие правила помогают поддерживать чистоту в подъезде, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Можно ли хранить вещи в подъезде

Однозначно — нет. Это нарушает правила противопожарной безопасности. За хлам на лестничной площадке предусмотрены немаленькие штрафы. Так что, если соседи используют общий подъезд как личный склад, можно жаловаться в полицию. И даже попробовать добиться компенсации в суде.

Куда жаловаться, если в подъезде курят

Курить в подъездах, лифтах, на лестничных клетках и технических этажах нельзя. Иначе — штраф. Если ваши соседи это правило не соблюдают — идите к участковому. Правда, сначала придётся собрать доказательства. Подойдут письменные показания жильцов или записи с камер в подъезде, если такие есть.

Как избавиться от тараканов в подъезде

Заниматься этим должна управляющая компания — туда и обращайтесь. Коммунальщики должны провести дезинфекцию. Для жильцов эта процедура бесплатна — деньги должны взять из тех, что вы каждый месяц перечисляете на содержание жилого помещения.

Что делать, если у подъезда нет урны

Урна считается элементом благоустройства, за установку которого отвечает управляющая компания или ТСЖ. Если у подъезда её нет — они обязаны её поставить. Правда, иногда для этого нужно решение общего собрания собственников, протокол которого нужно направить коммунальщикам.

Как поступить, если соседи выбрасывают мусор прямо в подъезде, читайте в этом материале «Секрета».