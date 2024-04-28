Как успеть подготовить дачный участок к новому сезону

Подготовка дачного участка к летнему сезону — вопрос, который начинает волновать многих уже с конца апреля. Дачники-любители высаживают семена, закупают инвентарь, убирают участок, чтобы подготовить его с сезону. Рассказываем, как сделать процесс эффективным, быстрым и легким.

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Очищение участка

Перед тем, как начинать работать с землей, нужно собрать с участка весь мусор, который мог скопиться во время зимы. От сухих листьев, веток и травы тоже стоит избавиться, во время жары они могут создавать огнеопасную ситуацию и легко воспламеняться.

Инструменты

Если вы действительно хотите ускорить процесс приведения дачи в порядок, тогда стоит заранее проверить их исправность. Затупившиеся секаторы, грабли и лопаты стоит заменить, а треснувшую лейку перестать заклеивать! Просто купите новую.

Защита от вредителей

О закупке средств от вредителей тоже стоит позаботиться заранее. Купите все необходимое, чтобы при посадке растений средства были под рукой. Также стоит проверить дом на наличие грызунов, за зиму они легко могли приспособиться в вашем пространстве.

Распределение саженцев

Не стоит сразу приступать к высадке растений. Продумайте грядки, рассчитайте место и совместимость тех или иных растений. Такая структура позволит вам быстрее осуществить высадку, а сами грядки и цветочные композиции будут выглядеть гармонично.

Беседка, участок, дом

Тут стоит обратить внимание на мебель: нужно ли ее менять. Также уделите внимание чистоте, избавьтесь от лишних вещей, сделайте влажную уборку. Это позволит не только успешно открыть дачный сезон, но и приведет мысли в порядок.