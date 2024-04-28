Назван способ отмыть окна без разводов

Хорошо отмыть окна и при этом не оставить разводов поможет особое чистящее средства из соды. Способ убрать загрязнения с окон назвали эксперты издания «БелНовости».

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Средство можно приготовить самостоятельно из подручных ингредиентов. Помимо соды для этого потребуется два литра воды. В ней нужно растворить четверть стакана соды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы должны раствориться. В получившуюся жидкость необходимо добавить половину стакана уксуса.

Второй способ избежать разводов — обычное жидкое мыло. Оно быстро и надежно очистит окна и при этом не оставит следов. Рекомендуется добавить одну-две ложки мыла в воду для мытья окон.

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