Специалисты назвали способ отмыть окна без разводов
Хорошо отмыть окна и при этом не оставить разводов поможет особое чистящее средство из соды. Способ убрать загрязнения со стеклянной поверхности назвали эксперты издания «БелНовости».
По словам специалистов, для приготовления средства следует растворить четверть стакана соды в двух литрах воды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы соды должны раствориться. В получившийся раствор нужно влить половину стакана уксуса.
При этом существует еще один способ избежать разводов на окнах — обычное жидкое мыло. Дело в том, что оно быстро очистит окна и при этом не оставит следов. Рекомендуется добавить одну-две ложки мыла в воду для мытья окон, говорится в статье.
Чтобы отмыть пригоревшее дно кастрюли, надо приложить усилия, так как иногда не помогает даже замачивание. Эксперты назвали методы, которые помогут вернуть посуде первоначальный вид. Начать можно с самого простого варианта — тереть дно губками.
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