Специалисты назвали способ отмыть окна без разводов

Хорошо отмыть окна и при этом не оставить разводов поможет особое чистящее средство из соды. Способ убрать загрязнения со стеклянной поверхности назвали эксперты издания «БелНовости».

© Вечерняя Москва

По словам специалистов, для приготовления средства следует растворить четверть стакана соды в двух литрах воды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы соды должны раствориться. В получившийся раствор нужно влить половину стакана уксуса.

При этом существует еще один способ избежать разводов на окнах — обычное жидкое мыло. Дело в том, что оно быстро очистит окна и при этом не оставит следов. Рекомендуется добавить одну-две ложки мыла в воду для мытья окон, говорится в статье.

Чтобы отмыть пригоревшее дно кастрюли, надо приложить усилия, так как иногда не помогает даже замачивание. Эксперты назвали методы, которые помогут вернуть посуде первоначальный вид. Начать можно с самого простого варианта — тереть дно губками.

«Вечерняя Москва» пообщалась с главным специалистом одного из столичных агентств по уборке Юлией Логиновой и узнала секреты идеального порядка в доме.