Три вещи, котоые вам не пригодятся на даче - а вы их все равно берете

Собираясь на дачу, легко прихватить вещи, которые едва ли пригодятся на участке и в доме. Мы поговорили с опытным садоводом и дачником Михаилом Яковлевым, чтобы выяснить, какие вещи точно стоит оставить в городе или вообще не приобретать для дачи.

Складной стул для грядок

Если вы отправляетесь на дачу исключительно ради города, скорее всего, у вас есть арсенал необходимых средств и приспособлений. Добавлять в него складной стул наш эксперт не рекомендует. Михаил:

«Чаще всего такой стул слишком большой, чтобы поместиться между грядками, а если на нем есть сумка для инструментов, вы вообще завалитесь в грядки из-за смещения центра тяжести. Идея стула хорошая, но малоприменимая на реальном огороде».

Пластиковая посуда

Для вечеринки или детского праздника на природе пластиковая посуда подойдет идеально, однако для постоянного пользования — точно нет. Михаил:

«Пластмасса легко собирает запахи, еще она недолговечна, вы просто будете выносить лишний мешок с пластиком в местный мусорный контейнер».

Специальные приборы для нарезки овощей

Прибор для нарезания продуктов на несколько частей за один раз — вещь интересная и полезная в быту в городе. Но на даче вы просто захламите им и так небольшое помещение. Михаил:

«И мне, и большинству моих знакомых на даче хватает нескольких обычных ножей — используем как на кухне, так и в походах, у друзей на шашлыках. А эти приборы для нарезки я бы оставил дома, в городе».

Конечно, этот совет не совсем применим в том случае, если у вас большая семья.