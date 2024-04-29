Какие цветы можно высаживать в грунт в апреле—мае

Начало мая для садоводов означает время покупки и высаживания рассады в грунт. Однако погодные условия могут внести свои коррективы в планы по озеленению участков. Непредсказуемость весенних заморозков требует особого подхода к выбору растений для высадки. URA.RU рассказывает, какие цветы лучшего всего высадить в грунт в период с апреля по май.

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Астры

Лучшее время для посева астры на рассаду — начало апреля. Используйте только свежие семена, так как они быстро теряют всхожесть. Перед посевом рекомендуется обработать семена фунгицидом для предотвращения болезней. После посева на поверхность почвы, семена слегка присыпаются песком и укрываются для сохранения влажности.

Бархатцы

Бархатцы известны своей устойчивостью и декоративными качествами. Они отлично подходят для клумб, бордюров и контейнерного садоводства. Семена бархатцев можно высевать непосредственно в грунт или предварительно замочить для ускорения прорастания.

Петунии

Петунии — это великолепный выбор для создания ярких композиций на балконах и в саду. Семена петунии крайне мелкие и требуют особого подхода при посеве: их распределяют на поверхности почвы и слегка увлажняют, не закапывая в грунт.

Георгины

Георгины поражают разнообразием форм и оттенков. Семена георгин крупные, что облегчает посев. Их высаживают в просторные ящики, обеспечивая достаточное пространство для развития каждого ростка.

Маргаритки

Маргаритки — это классический выбор для любого сада, добавляющий нотки нежности и простоты. Семена маргариток мелкие, их легко высеять непосредственно в грунт, обеспечивая равномерное распределение.

Советы по высадке рассады

Выбор времени для посадки: Следите за погодными условиями и прогнозами. Лучше всего высаживать рассаду после того, как минует угроза последних весенних заморозков.

Адаптация рассады: Если рассада выращивалась в помещении или теплице, ей необходим период адаптации. Выносите рассаду на улицу на несколько часов в день за неделю до посадки, чтобы она привыкла к новым условиям.

Защита от заморозков: Используйте лутрасил или другие покрывные материалы для защиты рассады в случае ночных заморозков.

Уход за рассадой после посадки

После высадки рассады важно обеспечить ей должный уход, который включает полив, подкормку и защиту от вредителей и болезней. Регулярно проверяйте состояние почвы, она должна быть умеренно влажной.