Названы садовые растения, которые нельзя обрезать весной

Формовочная обрезка деревьев и кустарников должна проводиться в период, который для каждого вида растений определяется отдельно. Об этом рассказал «Газете.Ru» ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

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Как объяснил эксперт, обрезка для садовых деревьев необходима.

«Именно от грамотной обрезки во многом зависит продолжительность декоративности вне зависимости от жизненных форм растений. Иными словами, будь то дерево, куст, лиана или травянистое многолетнее растение — все требует грамотной системной обрезки», — заявил Васецкий.

Он отметил, что обрезка бывает разных видов — например, санитарная и формовочная.

«Санитарная обрезка Проводится при необходимости в течение всего весеннего сезона. Убираем сломанные, непродуктивные, потенциально нежелательные, пораженные болезнями и вредителями ветви. Такая процедура при грамотном уходе объединяется с формовочной обрезкой в середине весны, чтобы придать растению форму шара», — рассказал ландшафтный архитектор.

Он добавил, что формовочная обрезка проводится в весенний сезон, но не на всех растениях.

«До распускания почек можно обрезать все виды растений, кроме берез, орехов, винограда — эти виды весной начнут «плакать». Не рекомендуется трогать и весеннецветущие кустарники. Например, форзицию, сирень, чубушник (в народе — жасмин), магнолию, рододендроны, миндаль, следует обрезать после того, как кустарники отцветут», — предупредил Васецкий.

Он также отметил, что сосны, ели, можжевельники стоит обрезать в начале июня.

«Определить момент наступления благоприятного времени помогут молодые салатовые приросты. Если есть необходимость сдержать рост растений, то приросты можно смело выкручивать, либо обрезать на 1/3 от длины молодого побега, чтобы придать форму, но сохранить рост хвойного растения», — сказал ландшафтный архитектор.

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