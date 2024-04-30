Проще, чем кажется: как правильно выращивать рассаду

Дачники ринулись скупать рассаду: продажи на маркетплейсах выросли на 12 процентов. Однако не всегда саженцы растут так, как этого хочется. Каких ошибок не стоит допускать и как исправить проблемы, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

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Тянем-потянем...

— При выращивании рассады проблем бывает немало, одна из самых распространенных — вытягивание растений — сегодня преодолевается с помощью фитоламп (специальная лампа розового цвета для рассады. — «ВМ»). Но если вы заметили, что рассада все же тянется, значит, ей что-то не нравится. Причин этому несколько: вы можете ее переливать, как-то неправильно организован световой режим, оказалась бедноватой почва. Кроме того, иногда вытягивается та рассада, что была посеяна с серьезным нарушением сроков посадки. Нужно срочно корректировать те пункты, где были допущены ошибки. Кстати, не так давно появились специальные препараты, которые не позволяют рассаде вытягиваться, вы можете приобрести их в любом садоводческом магазине, а далее действовать по инструкции.

Клонит, как ко сну

Нехороший признак — если вдруг рассада начала «укладываться». Причин может быть несколько. Самая горькая — растение заболело «черной ножкой». Посмотрите на росток ближе к земле: если в этом месте стебелек стал тоньше и потемнел, диагноз поставлен правильно. Совет: и не пытайтесь это лечить, это фактически бесполезно. Удалите посадку вместе с землей и забудьте о неприятности.

Если же вдруг «укладываться спать» начали взрослые растения, им может не хватать света, быть тесно или растению досталось маловато почвы, все питательные вещества закончились и оно «оголодало». Подкормите его немедленно!

Расти не буду! Не хочу...

Бывает, что дружно бросившаяся в рост рассада выпускает несколько листочков, а потом как будто засыпает: проходят дни, а ничего не меняется. Причин этого нежелания расти и развиваться можно найти хоть десять, но чаще всего, как это ни странно, проблема решается сменой почвогрунта. То есть фактически случается то, о чем мы говорили уже, — растение «съело» все полезное, что было в почве, и элементарно хочет есть! Купите универсальный почвогрунт и пересадите рассаду аккуратно, это может быть засчитано как вариант пикировки...

Стала вялой

Если растение вдруг стало вялым, как правило, причина этого очевидна: кто-то просто забыл его полить. Ну или солнце шпарило так, что бедолаге-рассадинке пришлось туго.

Не забывайте, кстати, что в квартирах еще работают батареи, от которых растениям душно и сухо. Но что делать, если полив ситуацию не исправил или он вообще оказался ненужным?

Увы, тогда, не исключено, речь может идти и о болезни: так проявляется бактериальное, фузариозное или вертициллезное увядание. При этой беде сначала вянут нижние листочки, а потом и все растение, до самой его маковки. Теоретически можно спасти растение обработкой его «Фитолавином», но тут уж как повезет.

Иногда рассада вянет и после пересадки. В этом ничего страшного нет, но старайтесь выбирать для пересадок удачное время, чтобы не было ни чрезмерной жары, ни холода.

КСТАТИ

Чрезмерно загущенные посевы могут не только доставить излишние хлопоты — ведь пикировать густо растущие растения будет трудно, — но и способны спровоцировать вспышку грибных заболеваний: плотная посадка очень плохо проветривается!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, директор бюро ландшафтного дизайна: