Кинологи рассказали, как собаки научились врать своим хозяевам

Собаки — интеллектуальные и социальные животные, которые развили множество методов для общения с людьми. По словам некоторых кинологов, собаки действительно научились лгать своим хозяевам.

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Специалисты обращают внимание, что собаки весьма внимательны и тщательно следят за своими хозяевами, отмечая их повадки, а также распорядок дня и реакции на различные события. В результате с помощью разных методов собаки выясняют, какой их поступок вызывает у хозяев определенные реакции. Поведение, приводящее к похвале или к награде, вероятнее всего, будет повторено.

Например, питомцы понимают, что демонстрация грусти зачастую приводит к дополнительному вниманию или угощению. Используя это знание, они могут притворяться голодными, чтобы получить лишнее угощение. Кроме того, эксперты считают, что собаки умело распознают человеческий язык тела и мимику, что позволяет улавливать эмоциональные сигналы, после чего использовать их в своих интересах.

Не следует забывать и о том, что собаки могут повторять обманное поведение, если ожидают, что оно снова принесет желаемый результат. Таким образом, собаки могут манипулировать своими хозяевами с целью достижения своих целей, передает Pravda.ru.

В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научиться контролировать поведение собаки во время прогулки и отучить ее прыгать на других людей.