Как вывести пятно от кофе, вина, ягод и прочего

Это случается со всеми. Как ни осторожничай, как ни старайся, мы все равно периодически обнаруживаем на одежде противные пятна: от ржавчины, сока, косметики, масла… Без паники! Любимые вещи можно спасти, если следовать простым рекомендациям.

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Даже такие печально известные сложные пятна, как красное вино или чернила, можно удалить с большинства тканей. Как правило, лучше всего не тереть пятно, а промокнуть его: это помогает вытянуть пятно из ткани, в то время как растирание загоняет его глубже и может заодно повредить волокна. Независимо от того, какой способ очистки вы выберете, прежде чем приступить к работе, протестируйте его на незаметном участке одежды (например, на припуске шва).

Пятна крови или шоколада, чая или кофе

Свежие пятна замочите в холодной воде, затем постирайте. Засохшие замочите в теплой со средством, содержащим энзимы, а затем постирайте. Другой способ — нанесите разбавленный белый уксус на пятно с помощью пипетки. Промойте его прохладной водой.

Пятна от травы

Предварительно обработайте их порошковым или жидким пятновыводителем или гелем для стирки. Постирайте в самой горячей воде, безопасной для ткани.

Жирные и масляные пятна

Вотрите соль, соду или жидкое мыло в пятно чистой тканью. Можно также использовать пятновыводитель перед стиркой в горячей воде. Дальше стирайте в машинке.

Чернильные пятна

Предварительно обработайте пятновыводителем и стирайте как обычно. Если пятно осталось, положите вещь на чистые бумажные полотенца. Протрите губкой область вокруг пятна денатурированным спиртом, прежде чем наносить растворитель. Часто меняйте бумажные полотенца по мере их намокания. Хорошо прополощите и постирайте.

В качестве альтернативного метода, работая с изнанки, поместите испачканную ткань над горлышком банки или стакана. Держите ткань натянутой, чтобы чернильное пятно не растекалось. Капните спиртом на испачканную ткань. Когда растворитель выйдет из ткани, чернила упадут в емкость. Хорошо прополощите и постирайте.

Пятна от сока

Замочите вещь в холодной воде на 30 минут. Слегка покройте его белым уксусом. Оставьте еще на 30 минут. Постирайте с отбеливателем.

Пятно от ягод

Плотно натяните одежду и поливайте пятно кипятком. При этом замачивать в кипятке не стоит — пятно может стать больше, а цветная вещь может полинять. Постирайте в обычном для вида одежды режиме.

Пятна от губной помады

Не используйте воду. Нанесите минеральное масло на пятно и оставьте вещь на 15 минут. Промокните излишки масла, затем протрите губкой с 1 частью нашатырного спирта и 2 частями воды. Тщательно прополощите.

Лак для ногтей

Немедленно соскребите излишки лака тупым ножом или лопаточкой. Следите за тем, чтобы не размазать его при соскабливании. Отнесите вещь в профессиональную химчистку или положите пятно лицевой стороной вниз на несколько слоев чистых бумажных полотенец. Нанесите средство для удаления лака на обратную сторону пятна. Замените полотенца, чтобы они впитали полироль. Прополощите и постирайте.

Масляная краска

Если на этикетке краски указан растворитель, используйте его для удаления пятен или скипидар. Прополощите и постирайте.

Пятна от пота

Нанесите нашатырный спирт на свежие пятна или белый уксус на старые пятна и прополощите. Постирайте в самой горячей воде, безопасной для ткани, или постирайте с энзимным средством или безопасным для цвета отбеливателем. Важно: никогда не смешивайте нашатырный спирт и отбеливатель.

Чтобы вывести пятна от пота с белых рубашек, смешайте равные части пищевой соды, перекиси водорода и воды, чтобы получилась паста. Вотрите смесь в пятно, дайте ему отлежаться не менее часа, а затем постирайте как обычно. Перекись водорода является естественным отбеливающим средством, поэтому этот метод следует использовать только для белых тканей.

Пятна от красного вина

Присыпьте пятно солью и растяните ткань над миской. Налейте на пятно кипяток. Постирайте. Если пятно осталось, нанесите разбавленный белый уксус с помощью пипетки. Промойте прохладной водой и постирайте.