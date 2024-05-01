Ветеринар рекомендует не кормить домашних животных шашлыками

Хозяевам домашних животных рекомендовали не кормить питомцев шашлыками и посоветовали заменить мясо в маринаде на свежие овощи, например, огурцы. Об этом ТАСС сообщила ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветклиникой Юлия Богданова.

© unsplash

"Отдыхая с родными и близкими на природе, стоить помнить, что ни в коем случае нельзя угощать питомцев шашлыком. Маринад, жирное мясо и специи крайне опасны для желудочно-кишечного тракта животных. Такая непривычная пища может привести к заболеваниям желудка, кишечника и обострению панкреатита, особенно, если у вашего питомца чувствительное пищеварение или склонность к аллергическим реакциям. Питомец будет очень рад, если ему просто уделят внимание", - сказала Богданова.

По ее словам, желание чем-нибудь поделиться с питомцем со стола можно удовлетворить, угостив его свежим овощем, например, дать огурец. Большую осторожность нужно проявлять, избавляясь от маринада из-под шашлыка, так как собака может слизать его, а вместе с ним и несъедобные камушки, щебенку, веточки.

"И уж тем более не стоит угощать питомца объедками от шашлыка. Например, куриные кости - особенно трубчатые - могут привести к травме желудка и кишечника. Если вы понимаете, что во время пикника наступит время кормления собаки, лучше взять привычную еду или порцию корма", - подчеркнула врач.

Она добавила, что в ветеринарной практике после праздников увеличивается количество обращений именно с расстройствами пищеварения. Если же намечается поездка в другую страну на праздники, то хозяевам лучше уточнить, есть ли там привычный корм и доступен ли он для приобретения.