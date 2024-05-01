Кинолог рассказал о пользе яиц для собак

Вареные или сырые яйца можно добавить в рацион своей собаки, питомцы легко усваивают яичный белок, а желток содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, фосфор, железо, витамины. Об этом «Мосленте» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он отметил, что многие собаководы добавляют этот продукт в рацион любимца. При этом, по словам Голубева, важно не переусердствовать и вписывать все съеденное собакой в ее дневную норму. Кроме того, специалист обратил внимание, что питомцу следует давать не более трех яиц в неделю.

«Важно следить за реакцией организма на яйца и при возникновении аллергии или других проблем исключать этот продукт», — сказал Голубев.

Кинолог добавил, что в пищу собаки можно добавлять и яичную скорлупу, предварительно измельчив ее. В ней содержится много минералов и кальция.

Что касается другой еды с человеческого стола, то, отметил Голубев, время от времени можно угостить любимца кусочком мяса или субпродуктами, например, небольшим количеством сердечек или печени. Также собаки едят овощи и фрукты, например, яблоко, морковь, кабачок и тыкву. В рацион можно добавить и сыры твердых сортов.

При этом кинолог призвал внимательно относиться к питанию собаки.

«При неправильном питании и образе жизни у собаки могут появиться проблемы со здоровьем. Если у вас возникли сложности при подборе грамотного рациона для собаки, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу», — заключил он.

Ранее кинолог Голубев раскрыл правильную реакцию на страх питомца перед сородичами.