Признаки крепкого здоровья дачных деревьев назвала эксперт

Наличие лишайника и мха на плодовых деревьях является положительным индикатором экологического благополучия, сообщает NEWS.ru со ссылкой на мастера производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марину Татаренко.

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По словам специалиста, ни мох, ни лишайники не доставляют неприятностей деревьям. Наоборот, они предотвращают морозобоины, прикрывая стволы от сильно активного солнца в феврале. При этом слишком большое количество мха может говорить о том, что дерево страдает от других причин, и его кора не обновляется вовремя, отметила Татаренко.

Эксперт объяснила, что плодовые деревья часто страдают от излишней кислотности. В этом случае можно использовать известковый щебень для отсыпки приствольного круга. Если дереву не хватает микроэлементов, следует провести корневые и внекорневые подкормки.

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