Эксперт рассказал, как правильно хранить секс-игрушки

Ввиду того, что предназначением секс-игрушек является прямой контакт с гениталиями, им требуется особые уход и способы хранения. О лучших и худших вариантах в своем новом материале рассказала журналистка издания Mashable Джоли Керр.

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По словам Керр, главное, что нужно знать о хранении секс-игрушек – их нельзя оставлять влажными. При этом неважно, что является причиной влажности – вода или выделения организма.

«Хранение грязной или даже влажной игрушки после чистки приведет к развитию бактерий на ее поверхности, которые могут вызвать раздражение кожи или даже инфекцию при следующем использовании гаджета», – написала она.

Кроме того, по словам журналистки, плохой идеей является хранение секс-игрушек под подушкой, а также в ящике комода или тумбочки с другой одеждой. В идеале для устройств нужно выделить отдельную коробку или тканевый мешок. В последнем случае в интернет-магазинах можно приобрести аксессуары, предназначенные непосредственно для хранения интимных гаджетов.

«Хотя обычные пластиковые контейнеры для хранения вполне подходят, постарайтесь выделить отдельную емкость для каждого устройства, чтобы предотвратить порчу корпуса, которая может произойти, когда игрушки смешиваются», – заключила Керр.

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