Ученые: жизнь собаки продлят умственные и физические упражнения

Поддержать в тонусе стареющих собак можно с помощью физических упражнений и заданий на умственные способности. К такому выводу пришли ученые из Будапештского университета имени Этвоша Лоранда.

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Исследователи организовали трехмесячные курсы, в ходе которых собаки выполняли задания по различным видам активности. В результате они стали дружелюбнее, начали проявлять больше сообразительности, готовности выполнять задания, а также интереса ко всему новому.

Испробованные методы «омоложения» эффективнее работали собаках в возрасте до восьми лет. Результаты экспериментов доказывают, считают ученые, что постоянные занятия с собаками замедляют их старение, улучшают здоровье и обеспечивают более длительную и активную жизнь. Что касается уже пожилых животных, то даже один час игровой терапии в неделю в течение трех месяцев повышает их когнитивные способности, пишет GeroScience.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно обучить практически любым трюкам и подготовить к любым спортивным турнирам. «Нужно грамотно подбирать нагрузку, ориентируясь на состояние здоровья животного, его характер и потребности. Не забывайте постоянно поощрять любимца и заниматься с ним регулярно для повторения и закрепления приобретенных навыков», – объяснил кинолог.