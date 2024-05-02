Какие цветы можно посадить на даче в мае? Список для тех, кому надоели пионы и флоксы
Для многих дача — это не только грядки, но и красивые клумбы. Самые частые гости на последних — пионы и флоксы. Это проверенные, но уже немного надоевшие варианты. Для тех, кто хочет разнообразить свои палисадники, ландшафтный дизайнер Мария Цепкова составила список из 10 красивых растений для дачи.
Какие цветы посадить на даче: топ-7
- Клематис (сорт — «гернси крим») — обильно цветущее растение с крупными цветками, которые сначала кремово-жёлтые, а при распускании становятся белыми. А ещё у него высокая зимостойкость.
- Лобелия («регатта розовая») — однолетнее растение для кашпо с нежно-розовыми цветками.
- Астра («лемор») — золотистый кустик с тонким ароматом, подойдёт для групповых посадок.
- Лаванда (Rosea) — растение с привычным запахом, но необычными цветами нежно-розового цвета.
- Монарда («пинк суприм») — ароматные насыщенно-розовые соцветия, неприхотливые и способные зимовать под снегом. Листья и цветки можно добавлять в чай, чтобы получить аромат бергамота.
- Перовския — почти не требующий ухода кустик с белыми цветами и ароматными листьями, напоминающими запах шалфея.
- Статице («синяя полночь») — имеет соцветия сапфирового цвета с жемчужными вкраплениями. Его можно срезать и оставить в вазе на зиму как сухоцвет.
Когда дачникам могут выставить счёт за прополку участка
Дачникам лучше не допускать ситуации, когда их участок зарастает борщевиком. Дело в том, что местные власти имеют право уничтожить это растение на дачном участке и выставить собственнику счёт за эти работы, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Наказать могут не только за борщевик, но и за другие сорняки:
- одуванчик лекарственный;
- полынь обыкновенная;
- мята полевая;
- лютик ползучий и другие.
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