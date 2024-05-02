Какие цветы можно посадить на даче в мае

Для многих дача — это не только грядки, но и красивые клумбы. Самые частые гости на последних — пионы и флоксы. Это проверенные, но уже немного надоевшие варианты. Для тех, кто хочет разнообразить свои палисадники, ландшафтный дизайнер Мария Цепкова составила список из 10 красивых растений для дачи.

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Какие цветы посадить на даче: топ-7

Клематис (сорт — «гернси крим») — обильно цветущее растение с крупными цветками, которые сначала кремово-жёлтые, а при распускании становятся белыми. А ещё у него высокая зимостойкость. Лобелия («регатта розовая») — однолетнее растение для кашпо с нежно-розовыми цветками. Астра («лемор») — золотистый кустик с тонким ароматом, подойдёт для групповых посадок. Лаванда (Rosea) — растение с привычным запахом, но необычными цветами нежно-розового цвета. Монарда («пинк суприм») — ароматные насыщенно-розовые соцветия, неприхотливые и способные зимовать под снегом. Листья и цветки можно добавлять в чай, чтобы получить аромат бергамота. Перовския — почти не требующий ухода кустик с белыми цветами и ароматными листьями, напоминающими запах шалфея. Статице («синяя полночь») — имеет соцветия сапфирового цвета с жемчужными вкраплениями. Его можно срезать и оставить в вазе на зиму как сухоцвет.

Когда дачникам могут выставить счёт за прополку участка

Дачникам лучше не допускать ситуации, когда их участок зарастает борщевиком. Дело в том, что местные власти имеют право уничтожить это растение на дачном участке и выставить собственнику счёт за эти работы, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Наказать могут не только за борщевик, но и за другие сорняки: