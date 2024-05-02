Дачникам объяснили, как отличить борщевик от других растений

Борщевик отличается от других растений большими зелеными и глубоко разрезанными листьями зубчатой формы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, сорняк также выделяется на фоне остальных культур соцветиями, похожими «на зонтики».

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У борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде. Еще одним характерным признаком борщевика являются его соцветия. Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики, — добавил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что борщевик является особо токсичным сорняком, его присутствие на садовом участке нельзя игнорировать. Он подчеркнул, что вредное для сельского хозяйства растение уничтожают либо механическим удалением из почвы, либо с помощью гербицидов.

До этого Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он отмечал, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.