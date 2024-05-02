Биолог рассказала, как избавиться от кротов на дачном участке

Для того, чтобы избавиться от кротов на участке, можно использовать ряд проверенных способов, рекомендованных доктором биологических наук, старшим научным сотрудником кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ Анной Банниковой.

По словам эксперта, избавиться от крота помогут едкие запахи, пишет «РБК».

Например, смоченные в бензине или мазуте тряпки, испорченная рыбы, тухлые яйца, острый перец, чеснок, касторовое масло, кофейная гуща.

Также Банникова посоветовала использовать специальные звуковые и ультразвуковые отпугиватели, воздушную вертушку на металлическом или деревянном штыре. Однако самым лучшим способом биолог считает подземный забор. Это канва, которую роют по периметру участка и наполняют щебнем, шифером или битым кирпичом.

Также в землю можно врыть сетку или листовую сталь. При этом глубина рва должна составлять не менее метра, а высота над землей – не менее 20 см.