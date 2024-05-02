Ученые рассказали, какие породы собак больше всего подвержены раку

Ученые попытались выяснить, какие породы чаще всего болеют раком. Так, в работе, подготовленной ветеринарами и опубликованной в Animal’s Health, говорится, что данные основаны на изучении пятидесяти тысяч случаев злокачественных опухолей у собак.

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Как оказалось, раком болеет около 27% питомцев. При этом чаще всего болезнь диагностируют у самок собак, а возрастом, когда собаки заболевают онкологией, чаще становится 11 лет.

При этом некоторые породы более подвержены онкологии. Например, русские черные терьеры чаще страдают от меланомы, аргентинские доги — от мастоцитомы, кавалер-кинг-чарльз-спаниели — от лимфомы, а ландсиры — от остеосаркомы.

Однако чаще всего с этой болезнью сталкиваются охотничьи породы собак – северные охотничьи собаки.

Самый низкий показатель заболеваемости оказался у чихуахуа.

Ранее сообщалось, что щенок с необычным окрасом появился на свет 3 марта в американском штате Флорида в питомнике Golden Treasures. Также американские учёные нашли способ продлить жизнь собак одной из самых популярных пород - золотистых ретриверов. Важную роль в их долголетии играет ген HER4.