Какие собаки подходят для активного отдыха

Самыми «спортивными» собаками специалисты считают бордер-колли и шелти. Какие еще породы подходят людям, предпочитающим активный отдых, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИАМО.

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Бордер-колли считаются самими обучаемыми. Собаки этой породы энергичны, быстро осваивают команды, им нужны регулярные физические и умственные нагрузки. С ними нужно проводить много времени на открытом воздухе, потому что в отсутствие нагрузок такая собака «превращается в ураган, разрушающий вашу квартиру», предупредил кинолог.

Шелти тонко чувствуют настроение хозяина, они послушные, исполнительные, с радостью занимаются и легко учатся.

«Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене», – отметил эксперт.

Австралийская овчарка всегда активна, с удовольствием сопровождает хозяина на пробежке. Собакам этой породы нужна постоянная нагрузка, только в этом случае они хорошо слушаются.

Лабрадор-ретривер также любит занятия на свежем воздухе и с удовольствием обучается. Такие собаки – незаменимые помощники в реабилитации людей, при спасательных операциях на воде и суше.

Хаски отлично подойдут для любителей зимних видов спорта, они лучшие в гонках на собачьих упряжках. Это работоспособные, трудолюбивые собаки, требующие постоянной физической нагрузки.

Ранее венгерские ученые пришли к выводу, что поддержать в тонусе стареющих собак можно с помощью физических упражнений и заданий на умственные способности.