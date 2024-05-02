Как защитить растения на садовом участке от перепадов температур

В ближайшие дни погода в Москве и в Подмосковье будет кардинально меняться — теплые дни будут сменяться холодными ночами. Местами синоптики прогнозируют заморозки. В этих условиях дачники и садоводы опасаются за только что высаженные растения, раскрытые после зимовки розы и едва зацветшие деревца вишни и сливы. Как защитить растения в условиях «погодных качелей» — в материале «Вечерней Москвы».

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Укрывной материал

Держите его под рукой, чтобы укрыть саженцы при похолодании. Используйте плёнку, агроволокно или мешковину, чтобы создать тёплое и уютное убежище для ваших растений.

Дымовая завеса

Разведите тлеющие костры с подветренной стороны сада для защиты растений от заморозков до -4 °С. Дым создаст тёплый экран, который будет удерживать тепло и защищать растения от холода.

Дождевание

Обильно опрыскайте плодовые деревья и кустарники водой при угрозе понижения температуры до -6 °С. Вода испаряется и создаёт туманную завесу, которая также помогает сохранить тепло и защитить растения от холода.

Обильный полив

Используйте полив для создания туманной завесы, которая защитит растения от заморозков. Поливайте землю вокруг растений, создавая влажный микроклимат, который будет удерживать тепло и защищать от холода.

Окучивание

Прикройте небольшие участки почвы вокруг растений, чтобы сохранить тепло и защитить их от холода. Используйте солому, листья или компост, чтобы создать дополнительный слой защиты.

Применяя эти простые методы, вы сможете легко защитить свои растения на садовом участке от перепадов температур и обеспечить им комфортные условия для роста и развития.