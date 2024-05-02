Как создать правильную атмосферу на даче с помощью ароматерапии

Наверное, каждый уже почувствовал, как приближается лето. Ночи стали короче, появилось больше энергии, а солнечные дни радуют теплом и ароматом цветения. Скорее всего, и на даче вам хочется оборудовать приятный уголок с расслабляющей атмосферой, где настроение будет создавать ароматерапия. Квантовый психолог Ольга Антипова рассказала подробнее о том, как это сделать.

© Unsplash

Довольно часто наша психика идентифицирует определенные чувства и эмоции с запахами — это наша генетическая особенность.

«Хотя в ходе эволюции человек стал больше опираться на зрение, осязание, вкус и слух, информация, получаемая через обоняние, влияет на состояние, настроение и поведение не меньше», — объясняет психолог.

Важно понимать, что это неосознанный процесс. Ароматы могут снять или пробудить чувство голода, снизить тревожность, помочь сконцентрироваться и даже увеличить продажи. Ольга говорит, что все потому, что запахи напрямую воздействуют на гипоталамус — участок мозга, который отвечает за отправку информации в мозг от всех систем о происходящем в окружающей среде, а следовательно за память, поведение и эмоции. Поэтому в наше время стала так популярна ароматерапия.

Терапевтическое действие

Ароматерапия действительно может помочь в борьбе со стрессом, соответственно, имеет терапевтическое действие.

«Как психолог я часто рекомендую этот способ восстановления и гармонизации психики клиентам. Ведь ароматерапия — это бережный способ снятия беспокойства, нервозности, различных воспалений путем вдыхания запаха или втирания в кожу приятно пахнущих природных веществ», — говорит эксперт.

Как выбрать аромат

Психолог говорит:

«Помимо того, что дачный воздух сам по себе полезен, наполнен целебной свежестью и ароматами, в наших силах усилить его пользу и направить в нужное нам русло! Мы можем это сделать сочетая свежие ароматы и эфирные масла, выращивая и собирая ароматные букеты из трав и соцветий».

Выбирая ароматы растений по вкусу, важно учитывать их полезные свойства. Например:

Хвойные - туя, кипарисовик, можжевельник выделяют огромное количество эфирных масел, полезных для нашего здоровья, особенно в жару;

Пряные травы — мята, шалфей, лимонный чабрец, полынь, базилик, душица наполняют сад целебными ароматами, а также пригодятся на кухне и отпугнут вредных насекомых в саду.

Интересные комбинации

Ольга отмечает, что также можно получить хороший эффект, если комбинировать ароматы: например, сочетание букета таких растений, как шалфей, мелисса лимонная, садовая и перечная мята избавит от спазмов, мигреней и головных болей, снимет стресс и подарит расслабление тела и ума.

Эфирные масла

Посадите на грядку лаванду, либо возьмите эфирное масло на дачу: ее аромат устраняет перевозбуждение, депрессию и плаксивость.

Масло лайма отлично дополнит пребывание на свежем воздухе: в сочетании с насыщением мозга кислородом капелька масла на запястье или висках тонизирует и позволяет собраться с мыслями и силами.

«Эфирное масло ванили также отлично послужит вам на даче: оно успокаивает, снимает напряжение, умиротворяет, рассеивает гнев, стабилизирует эмоции и укрепляет нервную систему. И помимо этих полезных свойств — отпугивает насекомых, но одновременно является афродизиаком для человеческих рецепторов», — рассказывает эксперт.

Дача — это место для выращивания урожая и проведения времени с семьей и, конечно, место, где можно отдохнуть душой и телом. Пусть эти майские праздники будут не только яркими и интересными, но и расслабляющими, а наши советы помогут вам воплотить арома-мечту в реальность.