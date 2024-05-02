Стало известно, как продлить жизнь своей собаке

Продлить жизнь своей собаке можно физическими упражнениями и заданиями на умственные способности, пишет MIR24.TV со ссылкой на ученых из Будапештского университета имени Этвоша Лоранда. По их словам, такие упражнения помогут держать в тонусе стареющих собак.

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Ученые проводили на протяжении трех месяцев исследования, в ходе которых собаки выполняли различные задания. По результатам эксперимента питомцы стали проявлять больше сообразительности, интерес ко всему новому, а также стали дружелюбными и готовыми к выполнению заданий.

Результаты исследования доказали, что постоянные занятия с собаками улучшают их здоровье, замедляют старение и обеспечивают питомцам активную и долгую жизнь. В случае с собаками старше восьми лет, один час игровой терапии в неделю способствует повышению когнитивных способностей питомцев.

Ранее стало известно, что собаки умирают от рака в 27% случаев, однако наиболее подвержены онкологическим заболеваниям определенные породы, среди которых охотничьи собаки, русский черный терьер, уэльская овчарка, филд-спаниель, аргентинский дог, манчестер-терьер, бородатые колли и кане-корсо. При этом реже всех опухоли диагностируют у чихуахуа.