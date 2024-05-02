Ветеринар рассказал, что в случае присасывания клеща «критичны» первые трое суток

Укус членистоногого может спровоцировать заболевание бабезиозом (пироплазмозом).

© Unsplash

Собак обязательно нужно осматривать после прогулки. Рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Ян Ермолов.

«Осматривать собаку нужно. Клещей в этом году достаточно много. Они уже чуть ли не с февраля, понеслась история с бабезиозом, пироплазмозом. Снять клеща имеет смысл. Хоть как-то его утилизировать. Не все клещи являются априори заражёнными бабезиями и являются переносчиками болезни Лайма, которой подвержены люди. Клещ от собаки не перекинется на человека. Нет такого, что он тут покушал, потом пойду-ка я ещё куда-нибудь покушаю. Куда присосался, там насосался. Дальше отваливается и размножается. Клещ одного вида может паразитировать и на собаке, и на человеке, но присасывается к кому-то одному. Если нашли клеща, для проявления бабезиоза критичны первые трое суток. Если сняли с питомца присосавшегося клеща, надо за ним понаблюдать три дня. Если всё хорошо, ничего не поменялось, значит, беда миновала. Если наблюдается выраженное повышение температуры, нос сухой, кушать отказывается, кровь в моче появилась ещё что-то — это повод срочно идти в клинику».

Ранее вирусолог дал 7-10 дней на принятие мер по ликвидации последствий укуса энцефалитного клеща. К врачам нужно обращаться как можно скорее. Не исключено, что доктора назначат иммуноглобулин. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.