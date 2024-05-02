Женщинам перечислили правила безопасной работы на даче

Гинеколог Татьяна Илюхина призвала женщин использовать стульчик во время работы на приусадебном участке, чтобы снизить нагрузку на мышцы таза. Правила, соблюдение которых сделает работу на даче безопасной, врач перечислила в своем Telegram-канале.

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Доктор объяснила, что у многих женщин во время дачного сезона появляются жалобы на тяжесть внизу живота, ощущения распирания и инородного тела в промежности. Эти неприятные симптомы возникают из-за поднятия тяжестей, работе на корточках. Избежать неприятных последствий для женского здоровья можно, следуя простым правилам, заверила врач.

В частности, Илюхина рекомендовала использовать стульчик во время работы на даче, чтобы не находиться длительное время на корточках или в другой неудобной позе. Это поможет избежать растяжения тазового дна и не навредить венам при варикозе. Как альтернатива подойдет работа на коленях или коврике.

«Поднимать тяжести можно только с прямой спиной, приседая на выдохе и одновременно втягивая живот от лобка к пупку, как будто застегиваете замок молнию. В момент наибольшей нагрузки втягивайте мышцы тазового дна»? - Татьяна Илюхина? гинеколог.

Также гинеколог предупредила, что здоровью, особенно гипертоников, вредит работа вниз головой. Такие наклоны следует заменить приседаниями с прямой спиной, посоветовала врач. А еще лучше, по ее словам, завести грядки с высокими бортиками, чтобы во время работы можно было сидеть на них. Илюхина также призвала ежедневно делать интимную гимнастику, чтобы облегчить работу в саду и улучшить качество жизни.

Ранее Илюхина назвала способы устранить изматывающую мигрень во время менструации. Она рассказала, что женщинам в этом время необходимо скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе.