Эксперт рассказал, как правильно сажать первые томаты в грунт

Сажать томаты в открытый грунт следует начинать не раньше конца мая, рассказал британский писатель, ведущий передач о садоводстве и огородничестве Монти Дон.

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По его словам, в начале мая помидоры можно сажать только в теплицы, поскольку этот овощ не любит перепады температуры. Закапывать томаты следует глубоко, под первый лист, так как из закопанной части стебля прорастут дополнительные корни.

Для эффективного роста томатам нужна температура почвы от плюс 13 до плюс 16 градусов, отметил специалист. Высадка в холодный открытый грунт замедлит их рост и будет препятствовать опылению, сообщает The Mirror.

Ранее агроном Денис Терентьев рассказал, когда лучше высаживать плодовые деревья. По его словам, яблони и груши показывают одинаковые результаты в независимости от времени года посадки. Вишня, черешня, слива, абрикос лучше удаются, дольше служат и обильнее плодоносят при посадке весной.