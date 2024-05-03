Чрезмерная сонливость у кошек: когда стоит бить тревогу

Кошки проводят во сне большую часть своей жизни — это нормально. Однако когда ваш питомец спит больше обычного и кажется угнетенным или апатичным, это может быть знаком того, что пора посетить ветеринара.

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Обычные паттерны сна кошек

Сначала давайте рассмотрим, сколько обычно отдыхают здоровые животные, а в каких случаях действительно можно сказать, что кошка часто спит. В среднем питомец может спать от 13 до 16 часов в сутки. Котята и пожилые животные могут дремать еще больше — до 20 часов. Это нормальное поведение кошек, которое обусловлено естественными метаболическими процессами и потребностью в отдыхе.

Когда следует быть на чеку

Если вы заметили, что ваша кошка стала спать существенно больше, чем обычно, или ее поведение при сне изменилось (например, она стала укладываться в непривычных местах), это может быть предупреждением о проблемах. В этом случае нужно обратить внимание на здоровье кошки. Сонливость может быть опасным симптомом. И вот какие для этого существуют причины:

болезни – от инфекций до хронических диагнозов. Боль у кошек может проявляться в форме увеличенного желания спать;

стресс и депрессия – ментальное состояние кошки заметно влияет на ее сон. Изменения в окружении или бытовая напряженность могут вызывать у животного стресс;

недостаток энергии. Неправильное питание или недостаток активности могут привести к увеличению времени сна.

Вывод

Если кошка часто спит – это не значит, что с ней что-то не так. Но если поведение вашего питомца и его режим существенно изменились, следует обратить внимание на состояние усатого. Если опасные симптомы будут наблюдаться, лучше как можно скорее обратиться к ветеринару.