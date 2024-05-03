Гладить постельное белье может быть не только трудоемким процессом, но и потенциально вредным для здоровья. При высоких температурах, которые используются во время глажки, могут испаряться остатки моющих средств, содержащихся в тканях. Вдыхание этих паров может оказать негативное воздействие на органы дыхания и общее самочувствие.

Однако есть несколько простых и эффективных способов разгладить постельное белье без утюга, сохраняя его свежесть и опрятный вид.

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Один из таких методов – сложить постельное белье и разгладить его руками сразу после стирки и дать ему высохнуть на сушилке. Собственный вес ткани поспособствует естественному разглаживанию.