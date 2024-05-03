Сажаем свеклу правильно: уход и благоприятные дни 2024 года

Свекла — сочный и сладкий корнеплод, одна из самых распространенных овощных культур. Ее добавляют во множество блюд как в вареном, так и в сыром виде. Свекла неприхотлива, однако и при ее выращивании нужно соблюдать определенные правила. Когда и в какой грунт сажать свеклу и как правильно ухаживать за ней, чтобы получить сочные и вкусные плоды, рассказывает «Лента.ру».

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Как выбрать сорт свеклы

При выборе свеклы для посева стоит учитывать несколько факторов: регион выращивания, срок созревания, вкусовые качества, внешний вид, продолжительность хранения. В зависимости от этого сорта можно разделить на несколько групп.

По срокам созревания

Для получения щедрого и разнообразного урожая свеклу сеют несколько раз и в разное время. В зависимости от того, когда планируется сажать свеклу, можно разделить сорта на три группы.

Раннеспелые сорта

Высаживаются в марте-апреле, выдерживают непродолжительные весенние заморозки и похолодание до минус 2-3 градусов. Раннеспелая свекла созревает за 75-110 дней, урожай такой свеклы можно получить несколько раз за сезон.

Популярные ранние сорта:

«Грибовская плоская»;

«Мона»;

«Кариллон»;

«Бордо 237»;

«Красный шар»;

«Модана»;

«Боярыня»;

«Пабло»;

«Холодостойкая 19».

Среднеспелые сорта

Высаживаются в середине или в конце апреля, хорошо переносят засуху. Для созревания этих сортов требуется от 90 до 120 дней. Среднеспелая свекла дольше хранится и сохраняет товарный вид в отличие от ранней.

Популярные среднеспелые сорта:

«Детройт»;

«Египетская плоская»;

«Червона кула»;

«Мулатка»;

«Соната»;

«Богема»;

«Цилиндра»;

«Одноростковая»;

«Борщевая».

Позднеспелые сорта

Высаживаются в течение мая и в начале июня, плохо переносят недостаток влаги. Такая свекла созревает за 110-140 дней и чаще всего ее выращивают для длительного хранения.

Опытные дачники предпочитают эти сорта:

По внешнему виду

По форме корнеплодов свекла бывает:

плоская;

округлая;

округло-плоская;

вытянутая;

цилиндрическая.

Удлиненные корнеплоды ароматнее и слаще, чем круглые. Привычный цвет свеклы — от ярко-красного до темно-фиолетового, но в зависимости от количества бетацианинов свекла бывает и других цветов:

бордовая;

белая;

желто‑оранжевая;

золотистая;

вишневая;

полосатая.

Когда сажать свеклу

Свекла очень теплолюбива, поэтому к посадкам не приступают, пока земля не прогреется до плюс 8-10 градусов, а температура воздуха днем и ночью не опускается ниже плюс 10-15 градусов. В первую очередь высевают раннеспелые сорта, в последнюю — позднеспелые.

Если посеять свеклу слишком рано, всходы погибнут при первых же заморозках

В средней полосе России сеять семена свеклы начинают не ранее апреля, предпочтительнее — в начале мая.

В южных регионах с теплым климатом высаживать свеклу можно уже в середине марта — начале апреля.

Жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока не следует торопиться с посадкой и дождаться середины мая. Если температура воздуха и почвы к этому моменту будет ниже необходимых показателей, посадку стоит перенести на конец месяца.

Благоприятные для посадки дни по лунному календарю в 2024 году

При высаживании свеклы стоит также учитывать благоприятные дни по лунному календарю. Заниматься посадками не следует в новолуние и полную луну. Растущая луна — наиболее благоприятный период для большинства огородных работ. А в фазу убывающей луны советуют высаживать корнеплоды и луковичные.

Благоприятные дни:

апрель — 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 29;

май — 3, 4, 7, 11, 13, 19, 22, 25, 26, 30, 31;

июнь — 3, 4, 5, 8, 15, 19, 23, 26, 27.

Неблагоприятные дни:

апрель — 3, 4, 7, 8, 16, 17, 24, 30;

май — 1, 4, 6, 8, 13, 15, 23, 27, 29;

июнь — 1, 2, 6, 9, 11, 22, 24, 25, 28, 29.

Как сажать свеклу через рассаду

Вырастить рассаду, которую затем нужно будет высадить в открытый грунт, можно в домашних или дачных условиях: в ящиках или горшках, в теплице или парнике.

Семена на рассаду высаживают в емкость глубиной 10-15 сантиметров и покупной грунт. Его необходимо просеять и обработать обеззараживающим раствором на основе фунгицида. Затем смесь пересыпают, уплотняют и закладывают в нее семена на глубину 1,5-2 сантиметра. Сверху засыпают слой в 1 сантиметр, который ровняют и вновь уплотняют. Посадку обильно опрыскивают водой из пульверизатора.

Предварительное проращивание семян не требуется, но при желании можно прорастить их отдельно во влажной среде. Емкость ставят в светлое сухое место, но не под прямые солнечные лучи, и периодически поливают водой. Оптимальная температура для прорастания семян свеклы — 15-25 градусов.

Через 14-20 дней выглянут первые ростки, свеклу можно будет пересаживать в открытый грунт при появлении двух-трех полноценных листков. Предварительно удобрив, ростки высаживают на грядку — почва к этому моменту должна быть хорошо прогрета и подготовлена.

Как подготовить почву для посева свеклы

Выбор места

Свекла — самый светолюбивый корнеплод, и чтобы она выросла крупной и вкусной, ее следует посадить на участок, который будет под солнцем весь день. Тень, даже небольшая, может пагубно сказаться на урожае. Почва для свеклы должна быть полна питательных веществ и хорошо дренированной: подходят торфяные грунты, супеси и суглинки, богатые перегноем.

Свеклу не следует высаживать на одном и том же месте каждый год. Между посевами культуры должно пройти не менее трех-четырех лет. Также не менее важно учитывать, какие растения росли на выбранном участке до свеклы.

Культуры, после которых нельзя сажать свеклу:

капуста;

морковь;

сельдерей.

Культуры, после которых можно сажать свеклу:

картофель;

лук;

тыква;

горох;

огурцы;

фасоль;

чеснок.

С этим культурами свеклу можно сажать совместно:

картофель;

кольраби;

петрушка;

шпинат;

редис;

редька;

чеснок.

Подготовка почвы

Подготовкой грядки для высадки свеклы следует заняться еще осенью: перекопать участок и внести органику — навоз или компост. Свекла предпочитает нейтральные почвы, чтобы снизить кислотность, можно использовать доломитовую муку (1 килограмм на 1 квадратный метр), гашеную известь (0,5-1 килограмм на 1 квадратный метр), толченую скорлупу яиц или древесную золу.

Также желательно внести минеральные удобрения — сульфат калия или суперфосфат (300 граммов на 1 квадратный метр). Удобрения нужно равномерно разбросать по участку и повторно вскопать почву.

После зимы на грядку следует рассыпать торф или перегнившие опилки. Место для посадки рекомендуется делать непосредственно перед посадкой, так грунт будет лучше увлажнен и свекла взойдет быстрее.

В случае со свекольной рассадой лунки должны быть такого размера, чтобы корни сеянцев комфортно в них разместились. Расстояния между лунками зависят от сорта:

цилиндрическая свекла - 10-12 сантиметров;

некрупная свекла - 12-15 сантиметров;

крупная округлая свекла - 15-20 сантиметров.

Пока рассада не приживется, следует укрывать ее пленкой. При жаркой погоде грядки следует поливать каждый день, после укоренения — один раз в неделю.

Как сажать семена свеклы в открытый грунт

Подготовка семян

Семена свеклы довольно крупные, и потому их легко высаживать. Они продаются в обработанном и необработанном виде. Если семена розовые или зеленые, значит, они уже обработаны фунгицидами и полностью готовы к посадке. Их следует высаживать в грунт в сухом виде, такие семена нельзя замачивать и проращивать, они не требуют никакой предварительной подготовки.

Необработанные семена обычно коричневого или песочного цвета. Перед посадкой их полезно заготовить. Как именно?

Проверить на всхожесть. Семена замачивают в соленой воде, через несколько часов всплывшие семечки следует отобрать и выбросить.

Семена замачивают в соленой воде, через несколько часов всплывшие семечки следует отобрать и выбросить. Обработать стимулятором. Семена, прошедшие проверку на всхожесть, заворачивают в марлевый мешочек и погружают в раствор «Циркона» или «Корневина» на один-четыре часа в зависимости от вида стимулятора.

Семена, прошедшие проверку на всхожесть, заворачивают в марлевый мешочек и погружают в раствор «Циркона» или «Корневина» на один-четыре часа в зависимости от вида стимулятора. Просушить. Обработанные в стимуляторе роста семена тщательно промывают и помещают на сутки в теплое место. Они набухнут и начнут проклевываться — такие семена готовы к посадке.

Обработанные в стимуляторе роста семена тщательно промывают и помещают на сутки в теплое место. Они набухнут и начнут проклевываться — такие семена готовы к посадке. Закалить. Делается за две недели до посева. Семена помещают в эмалированную или стеклянную посуду, заливают 100 миллилитров воды комнатной температуры и оставляют на сутки с половиной. Затем следует слить воду и накрыть емкость влажной тканью, но не соприкасать ее с семенами. В течение трех суток семена нужно хранить при температуре 15-20 градусов и периодически помешивать, а после убрать в холодильник на неделю.

Делается за две недели до посева. Семена помещают в эмалированную или стеклянную посуду, заливают 100 миллилитров воды комнатной температуры и оставляют на сутки с половиной. Затем следует слить воду и накрыть емкость влажной тканью, но не соприкасать ее с семенами. В течение трех суток семена нужно хранить при температуре 15-20 градусов и периодически помешивать, а после убрать в холодильник на неделю. Обеззаразить. Для этого семена выдерживают в течение нескольких часов в слабо-розовом растворе марганцовки.

Для этого семена выдерживают в течение нескольких часов в слабо-розовом растворе марганцовки. Прорастить. Обеззараженные семена замачиваются в теплой воде — 30-35 градусов. Через каждые три-четыре часа воду обновляют. Семена взойдут в течение двух суток.

Посев семян свеклы

Опытные садоводы высаживают свеклу при теплой погоде в сухой и пасмурный день ближе к вечеру. Сеять семена лучше всего в заранее подготовленные борозды. С помощью доски нужно провести на грядках борозды глубиной два-три сантиметра. Важно, чтобы у них было плотное и плоское дно. Полученные борозды поливают водой и ждут, пока она впитается.

Семена раскладывают в борозды, аккуратно засыпают грунтом и поливают через дождевую насадку лейки. Расстояние между семенами — от 4 до 10 сантиметров, между рядами — от 25 до 30 сантиметров. Интервал выбирается с учетом сорта и назначения корнеплодов. Чтобы защитить свеклу от возможных заморозков, можно накрыть грядки пленкой.

Если для посадки использовались пророщенные семена, то первые всходы появятся через три-четыре дня. Сухие семена прорастут через семь-девять дней.

Уход за свеклой в открытом грунте

Свекла неприхотлива, но для получения хорошего урожая за культурой следует правильно ухаживать до момента сбора.

Прореживание

Из каждого клубочка свеклы появляется два-три проростка, если оставить их все, им не хватит места, и корнеплоды получатся мелкими.

Первое прореживание выполняют, когда свекла сформирует настоящие листья. Нужно аккуратно выдернуть более слабые ростки, оставляя между растениями 3-4 сантиметра. Когда у свеклы появятся уже четыре-пять листьев, прореживание повторяют — расстояние между корнеплодами должно быть 7-10 сантиметров. Третье прореживание делают в начале августа — нужно оставить между свеклами 12-14 сантиметров.

Прореживания выполняют после полива и в пасмурную погоду

Рыхление

На поверхности почвы не должно быть плотной корки, поэтому после каждого дождя или полива грядки следует рыхлить. Необходимо регулярно убирать сорняки — они активно растут и забирают из почвы питательные вещества.

Полив

Свекла нуждается в обильном поливе до того, как появятся первые ростки — семенам необходимо набухнуть и прорасти. После появления первых всходов полив сокращают: корнеплод будет наращивать массу, и лишняя вода сделает его водянистым и безвкусным.

Ориентировочно свеклу стоит поливать раз в пять-семь дней при условии засушливой погоды из нормы 0,5 литра на одно растение. За семь-десять дней до сбора урожая полив прекращают.

Подкормка

При правильной подготовке грядок для свеклы дополнительная подкормка не требуется. Но если этого не было сделано, или свекла плохо развивается, нужно внести удобрения. Обычно используют комплексные минеральные удобрения, фосфорно-калийные препараты, древесную золу и борную кислоту. Также в качестве удобрения хорошо подходит аммиачная селитра из расчета 10 г на 10 л воды. Для повышения сладости можно поливать свеклу солевым раствором: 1 столовая ложка соли на 10 литров воды. Как и под большинство культур, под свеклу нельзя вносить свежий навоз.

Как собирать и хранить урожай свеклы

Сбор урожая

Собирать свеклу нужно в сухую погоду до наступления заморозков — в конце августа или начале сентября, когда пожелтеет листва. Если по прогнозу сентябрь будет теплым, можно оставить свеклу на грядках.

Круглые плоды нужно аккуратно выдернуть руками, цилиндрические лучше подкопать вилами. Мелкую, мягкую и поврежденную свеклу выбрасывают, а хорошую и крупную подсушивают, счищают с нее грязь и убирают на хранение. Опытные садоводы советуют не срезать ботву, так растение рискует потерять влагу, необходимую для хранения.

Хранение

Лучше всего свекла хранится при температуре 2-4 градуса и влажности воздуха 90-95 процентов. Урожай можно хранить как в погребе, так и в холодильнике. На хранение убирают только целые и твердые корнеплоды, без порезов, царапин и признаков гниения.