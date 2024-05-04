Почему газовая плита может быть опасной для жизни

Издание Science Advances напомнило, что использование газовых бытовых плит может быть опасно для жизни. И дело не в утечке газа, а в продуктах горения, которые не всегда выветриваются даже при открытом окне.

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Важно иметь на кухне хорошую вентиляцию, потому что при использовании газовой плиты в доме накапливается опасный для жизни токсичный диоксид азота. Причём это соединение попадает даже в отдалённые от кухни помещения.

Это подтвердили множественные исследования, на которые ссылается Science Advances. Специалисты изучили более ста домовладений: эксперты заявили, что больше всего диоксида азота было обнаружено в жилых помещениях размером со среднюю двухкомнатную квартиру.