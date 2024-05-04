Названы два продукта, которые нельзя давать кошкам

Кошкам нужно с осторожностью давать молоко, потому что с возрастом у них хуже устаивается лактоза, сообщает Pravda.ru со ссылкой на ветеринаров. Кроме того, по их словам, часто опасность для питомцев представляет рыба.

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Специалисты отмечают, что владельцы кошек зачастую кормят своих пушистых друзей рыбой и предлагают им молоко, думая, что это традиционные лакомства для питомцев. В действительности взрослым кошкам молоко не следует давать, потому что с возрастом они хуже переваривают лактозу, что может вызвать расстройство желудка.

По словам ветеринаров, рыбу также следует включать в рацион питания осторожно и не делать этот продукт основным блюдом. Особенно нужно избегайте давать кошке сырую, жареную, вяленую или соленую рыбу.

Специалисты подчеркивают, что консервированный тунец особенно не рекомендуется для кошек, потому что может содержать вредные соединения и часто бывает слишком жирным или соленым, что делает его неподходящим для рациона кошки.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков сообщил, что некоторые цветы могут навредить домашним питомцам. По его словам, опасными являются лилии, ландыши и хризантемы. Их употребление в пищу может вызвать у животного сильную рвоту со слюнотечением, а также привести к диарее и апатии. Специалист добавил, что к безопасным цветам относятся розы, герберы, орхидеи и подсолнухи. Он также напомнил, что букеты часто опрыскивают различными стабилизаторами и красителями, которые тоже могут навредить питомцу.