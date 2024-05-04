Уборка: пять правил, которые нужно знать, прежде чем начинать

Весна — традиционное время для «чистки перышек». И гнездышка. Многие меняют в доме текстиль на более легкий и воздушный, когда приходит теплое время года, кто-то делает перестановку — но в любом случае генеральная весенняя уборка у всех в планах. Например, на длинные майские выходные. И она может показаться непосильной задачей. Поэтому прежде чем приступить к ней, прочитайте наше руководство, которое поможет вам справиться с задачей.

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Делайте по одному шагу за раз

Распространенная ошибка при весенней уборке — это чрезмерная амбициозность, когда вы пытаетесь сделать все за один день. Это может привести к капитуляции перед пылью и хламом и к огромному количеству негативных эмоций. Не надо так, страдать — не наш метод!

Вместо этого просто убирайте по одной комнате за раз. Закончив уборку в одной комнате, вы получите большее чувство удовлетворения, чем если будете пытаться убирать несколько комнат понемногу. Не бойтесь говорить себе, что вы должны убрать комнату к определенному времени, — потратьте столько времени, сколько вам нужно, и разбейте все на отдельные задачи, чтобы сосредоточиться на одной за раз.

Можно даже запланировать в ежедневнике специальное время для весенней уборки — только не забывайте делать перерывы. Сколько бы времени вы ни выделили для весенней уборки, будь то целый день или полчаса раз в два дня, вы все равно добьетесь прогресса. Что еще более важно, делайте это весело! Включите радио или любимый подкаст и погрузитесь в работу.

Подготовьтесь

Как шеф-повар собирает все ингредиенты, инструменты и приспособления перед началом готовки, так и вы должны сделать то же самое перед началом уборки. Это сэкономит время, ведь вам не придется бегать туда-сюда к шкафу под кухонной раковиной в поисках чистящих средств.

Если у вас есть место, разделите средства для уборки по комнатам, например, средства для уборки ванной, средства для уборки кухни и средства для уборки гостиной/спальни/прихожей.

Не забывайте о бабушкиных рецептах

Уксус идеально подходит для удаления известкового налета на кранах и душевых стенках. Он также отлично подходит для мытья окон.

Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая чистящая паста. Она прекрасно справляется с пятнами на столешницах, раковинах, плитах, дверцах духовок и кастрюлях.

Соедините уксус и соду, чтобы получилась шипучая химическая реакция — идеальное средство для удаления жира и грязи. Вы можете использовать это средство для удаления пятен с затирки или для поддержания стоков в свободном состоянии.

Лимонный сок — натуральное отбеливающее средство. Вы можете использовать его для удаления пятен с разделочных досок, натерев поверхность свежим лимоном и оставив на ночь. Он также эффективен для удаления пятен ржавчины.

Разберитесь с лишними вещами до начала работы

Возьмите с собой несколько контейнеров для мусора или коробок для хранения, чтобы отсортировать вещи, которые вы хотите оставить, хранить, переработать, продать, отдать в благотворительность или выбросить. Будьте честны с собой и безжалостны — вам почти наверняка нужно меньше, чем у вас есть! Если есть возможность, перенесите весь хлам в другую комнату до начала уборки, чтобы не пришлось переставлять коробки и пакеты.

Начните с потолка

Выбрав комнату, начинайте уборку сверху вниз. Пыль может перемещаться и оседать, поэтому, например, протирая полку перед зеркалом, вы просто оставите пыль на чистой поверхности и создадите себе дополнительные трудности. Стоит запомнить такой порядок: вытираем пыль, пылесосим, моем полы.