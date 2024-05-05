Названы сорняки, которые смертельно опасны для домашних питомцев. Проверьте дачный участок
Депутат Чаплин: лютик может вызвать ожог слизистой у питомца. Весна уже в самом разгаре, а значит многие уже открыли дачный сезон и побывали за городом. Вне зависимости, выращиваете вы что-то на участке или отдыхаете среди цветов и деревьев, сорняки на даче есть у всех. Они неприятны глазу и портят чистоту, но ещё хуже, что некоторые из них могут навредить вашим домашним питомцам.
Какие сорняки опасны
Как рассказал News.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, самые опасные растения на участке для людей и животных это:
- Лютик. Контакт с растением может вызвать раздражение или ожог слизистой. Для домашних животных это смертельно опасная культура;
- Хмель. От него сложно избавиться из-за разветвлённой корневой системы;
- Аконит. Его сок вызывает раздражение и ожог кожи,
- Наперстянка. Опасна для людей и животных;
- Белладонна. Вызывает одышку, галлюцинации, учащённое сердцебиение и судороги;
- Безвременник. Это сильнейший яд в растительном мире.
Как избавиться от сорняков
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что лучше всего бороться с сорняками обычной лопатой и дополнительными препаратами. Лучше делать всё вручную, так как механизированная уборка только помогает растениям размножаться, рубя корни.