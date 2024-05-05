Названы сорняки, которые смертельно опасны для домашних питомцев

Депутат Чаплин: лютик может вызвать ожог слизистой у питомца. Весна уже в самом разгаре, а значит многие уже открыли дачный сезон и побывали за городом. Вне зависимости, выращиваете вы что-то на участке или отдыхаете среди цветов и деревьев, сорняки на даче есть у всех. Они неприятны глазу и портят чистоту, но ещё хуже, что некоторые из них могут навредить вашим домашним питомцам.

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Какие сорняки опасны

Как рассказал News.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, самые опасные растения на участке для людей и животных это:

Лютик. Контакт с растением может вызвать раздражение или ожог слизистой. Для домашних животных это смертельно опасная культура;

Контакт с растением может вызвать раздражение или ожог слизистой. Для домашних животных это смертельно опасная культура; Хмель. От него сложно избавиться из-за разветвлённой корневой системы;

От него сложно избавиться из-за разветвлённой корневой системы; Аконит. Его сок вызывает раздражение и ожог кожи,

Его сок вызывает раздражение и ожог кожи, Наперстянка. Опасна для людей и животных;

Опасна для людей и животных; Белладонна. Вызывает одышку, галлюцинации, учащённое сердцебиение и судороги;

Вызывает одышку, галлюцинации, учащённое сердцебиение и судороги; Безвременник. Это сильнейший яд в растительном мире.

Как избавиться от сорняков

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что лучше всего бороться с сорняками обычной лопатой и дополнительными препаратами. Лучше делать всё вручную, так как механизированная уборка только помогает растениям размножаться, рубя корни.