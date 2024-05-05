Холодная смерть: агроном объяснила, как спасти урожай от заморозков

На столичный регион надвигаются заморозки, а садоводы уже посадили большое количество растений в первые майские праздники. Как спасти урожай от «холодной смерти», «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

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По ее словам, спасти урожай от гибели в заморозки помогут полив и укрытие тканью.

— Многие уже высадили морковь, зелень, салаты, горох, свеклу. Все эти растения уже сидят в земле. Если садоводы накрыли грядки нетканым белым материалом для более быстрого всхода растений, им нечего опасаться, — заверила специалист. — Однако если грядки не накрывали, то сейчас нужно полить их и закрыть. Растения еще не взошли, поэтому им нестрашны ночные заморозки.

Если садоводы высадили однолетние и многолетние цветы, например космею и лаватеру, то эту рассаду тоже нужно хорошо полить из лейки холодной водой и накрыть нетканым белым материалом, порекомендовала специалист.

— Я сделала именно так, и сегодня утром проверила: цветы стоят зеленые, с ними ничего не произошло, — сообщила Ганичкина.

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По ее мнению, наибольшую опасность холодная погода представляет для цветущих кустов и деревьев. Тем не менее их тоже можно спасти от гибели.

— Самое опасное — это не небольшие минусовые температуры по ночам, а неприятный ветер. Он более негативно влияет на цветущие плодовые культуры. Однако было много теплых дней, в которые земля успела хорошо нагреться. Если вы будете периодически поливать деревья и кустарники, то будет идти испарение. И цветущие вишни и сливы спасутся, — подчеркнула собеседница «ВМ».

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