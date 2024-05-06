Пять способов, как избавиться от моли

Эксперт Парецкая: от моли можно избавиться с помощью генеральной уборки. Опытную хозяйку напугать сложно, но маленькая серая и невзрачная мушка справится с этим запросто. Нет ничего страшнее моли, которая предпочитает портить натуральные ткани, меха и шерсть — самые дорогие материалы, которые можно найти в платяном шкафу. Как вывести прожорливую заразу — читайте далее.

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Как обнаружить моль

Моль любит селиться в тёмных, тёплых и влажных помещениях, а из тканей выбирает натуральные материалы вроде меха, хлопка, льна, шерсти, шёлка, кашемира и других. Идеальным для моли будет грязная ткань — с частичками пота, еды и прочего.

Терять вещи из дорогих материалов мало кому захочется, поэтому аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала, как понять, что в шкафу поселился не монстр из детских кошмаров, а нечто гораздо более страшное.

В шкафу заметили взрослую особь моли; На одежде или на стенках шкафа обнаружили светлую паутинку, похожую на засохшую слизь; На одежде появились проплешины или дырочки.

Как избавиться от моли

Прихлопнуть летающую моль легко, но проблему это не решит, потому что одежду на самом портят не взрослые особи, а личинки, которые хоть с лупой ищи — не найдёте, особенно в мехе. Поэтому лучше следовать советам эксперта.

Выкидываем повреждённое

Вещи с дырочками носить уже вряд ли получится, а рассадником личинок они могут стать хорошим. Поэтому их нужно завернуть в чёрные пакет и сразу же выбросить.

Чистим оставшееся

Одежду без повреждений нужно тщательно обработать. Можно её сдать в химчистку, постирать при температуре выше 60 градусов или отпарить.

Устраиваем генеральную уборку

Пустые шкафы нужно пропылесосить, особенно в углах и щелях. Если чехлы для одежды оказались заражены — их придётся выкинуть. Хранить вещи дальше нужно в кофрах и чехлах из спандбонда или материала PEVA, а отверстие для вешалки потом замотать скотчем.

Проветриваем и освещаем

Чтобы моль не завелась, эксперт посоветовала регулярно открывать и проветривать шкаф, перебирать и перекладывать вещи. Можно установить ловушки для моли, они есть в разных вариантах — ленты, диффузоры, коробочки, пастилки и так далее.

Если хочется натурального аромата, можно использовать сухие каштаны, лаванду, лаврушку, полынь, розмарин, гвоздику или чеснок.

Обрабатываем кварцем или ультрафиолетом

Если позволяет помещение, например, гардеробная, то можно регулярно просвечивать его кварцевыми или ультрафиолетовыми лампами. Но предварительно нужно вынуть одежду — она может поменять цвет, сообщил «Доктор Питер».

Ранее дизайнер Кармин рассказывала «Секрету», какие вещи в доме нужно почаще менять, потому что они отлично накапливают грязь и вредителей. Со списком из 5 пунктов можно ознакомиться здесь.