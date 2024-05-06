Если нет флорариума: как вырастить фиттонию просто на подоконнике

Когда я увидела фиттонию у знакомой, сразу же попросила отросток. Но, поискав информацию о ней, я слегка расстроилась, ведь было написано, что эта тропическая красавица капризна. Как оказалось, вовсе нет, чуточку внимания к ней — и фиттония полюбит ваш дом.

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Описание растения

Фиттония — это тропический стелющийся почвопокровник семейства Акантовые. В домашних условиях — компактное травянистое растеньице с пестрыми, очень красивыми листьями, которое хорошо себя чувствует в неглубоких и широких горшках.

Существует множество разновидностей с разной формой и расцветкой листа. Фиттония может порадовать невзрачными маленькими цветками, собранными в соцветия-колос. Цветки рекомендуется удалять, т.к. на цветение уходит много сил и растение может ослабнуть. Я пока цветков не видела, но где-то читала, что современные селекционные гибриды практически не цветут.

Условия выращивания

Считается, что эта тропическая красавица для наших широт — капризное растение, но уверяю, это не совсем так. Ей нужен своевременный полив, влажность и, конечно, хорошее освещение. Тут ничего удивительного, ведь её родина — Южная Америка.

Любит:

влажность;

опрыскивания;

много света.

Не любит:

сквозняки;

резкую смену местоположения;

прямые солнечные лучи;

сухой воздух;

переувлажнение, на корнях может развиться гниль.

Посадка, пересадка и размножение

Пересаживают весной, раз в 2 года или когда корни заполнят горшок. Горшки для растения лучше подбирать низкие и широкие, т.к. корневая система поверхностная.Растение не любит резкостей и лучше всего переносит перевалку в горшок бОльший по объёму. Грунт предпочтителен лёгкий и рыхлый. Размножают отводками или черенками — это самый распространенный способ. Можно попробовать прорастить из семян.

Полив и подкормка

Подкармливать фиттонию надо раз в 3-4 недели, подойдут любые комплексные или минеральные удобрения для декоративно-лиственных растений. Подкормку следует разводить в двойном объёме воды.

Для полива фиттонии подходит мягкая отстоянная вода комнатной температуры. Важно поддерживать землю всегда во влажном состоянии, но избегать заливания, поэтому нужно обязательно сливать воду из поддона. Зимой полив сокращают.

Самый простой способ увлажнить растение — это частые опрыскивания. Фиттония это любит, и я её именно этим и радую. Если нет такой возможности, то можно рядом с горшком поставить ёмкость с водой, которая, испаряясь, увлажнит воздух. Подойдет увлажнитель воздуха. Особый тропический микроклимат для фиттоний идеально создаётся в декоративных сосудах — флорариумах в компании с другими подходящими растениями. К сожалению, у меня такого опыта нет.

Особенности выращивания

Растение тропическое, поэтому, что оно чувствовало себя комфортно, нужно создать соответствующие условия. А это — своевременный полив, влажность и хорошее рассеянное освещение.

Болезни стандартные, как у всех растений. Листья опадают, значит, холодно; желтеют — перелив, заворачиваются, сохнут — не хватает влаги.

Могут появиться вредители — щитовки, паутинные клещи, трипсы. Обработка инсектицидами. Но лучше растения беречь от этой заразы!

Фиттония любит хорошее освещение, но свет только рассеянный, выбирайте для неё восточные и западные подоконники, т.к. прямые солнечные лучи её могут погубить. Зимой её лучше досвечивать лампой.

Интересные факты

Своим названием растение обязано сёстрам англичанкам Саре-Мэри и Элизабет Фиттон. Они занимались выращиванием и описанием растений и цветов, и в своей книге «Беседы о ботанике» тропическая фиттония была впервые ими описана. Растение абсолютно не токсично и вполне подходит для детских комнат.