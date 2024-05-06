Дачникам дали совет, когда окучивать картофель в первый раз

Окучивать картофель в первый раз нужно через три недели после посадки, рассказал агроном Петр Синьковский. В разговоре с aif.ru специалист уточнил, что многое зависит от сорта: в некоторых случаях всходы должны достигнуть 6–8 см, а в некоторых — вырасти до 10–15 см. По его словам, ростки необходимо засыпать почвой так, чтобы на поверхности осталось около 3 см.

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"По классике первое окучивание проводится через три недели после посадки картофеля. В зависимости от сорта ждут, пока всходы достигнут высоты в 6–8 или 10–15 см, после чего окучивают их, засыпая почвой до тех пор, пока снаружи не останется сантиметра три ростка", — пояснил агроном.

При этом существует риск столкнуться с ситуацией возвратных заморозков. Такое часто происходит в северных регионах и Сибири. Как уточнил Синьковский, в таком случае следует присыпать ростки почвой вне зависимости от их размера. Нужно закрыть росток практически полностью не слишком толстым слоем почвы. Этот процесс также называется окучиванием, хотя, по сути, им не является, уточнил агроном. После окончания заморозков почву нужно убрать. Затем можно начинать следить за состоянием ростков и окучивать их по мере необходимости.

"Как видите, сам срок первого окучивания находится в плотной связке с климатическими условиями в данной местности. Если усредненно, то приходится он на конец мая — начало июня, плюс-минус 7–10 дней, в зависимости от региона произрастания картофеля", — заключил специалист.

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