Как не погубить сансевиерию чрезмерной заботой

Как только сансевиерию в простонародье не называют — щучий хвост, тещин язык, индийский меч, язык дьявола. Считается, что длинные острые листья — как антенны — впитывают и отводят прочь из дома весь негатив. Несмотря на такое неоднозначное название, растение приносит мир, гармонию и понимание в любую семью, дарит работоспособность и силу.

Существует поверье, что он понимает человека и нуждается в общении. Если с ним ласково разговаривать, то он впитывает в себя весь позитив общения, а потом с радостью делится этим с домочадцами. Его стоит размещать там, где чаще всего собирается семья — на кухне или в зале.

Описание растения

Сансевиерия относится к роду Спаржевые, не имеет стебля, ланцетовидные прямостоячие листья растут прямо от корней. Абсолютно неприхотливое и простое в уходе растение, хорошо переносит полутень, пересадку и выглядит очень красиво.

Селекционеры вывели несколько видов с различной расцветкой листьев. У меня — Лауренти, или трехполосная сансевиерия. Цветёт редко, довольно невзрачными мелкими цветами, которые пахнут ванилью.

Условия выращивания

Растение некапризное, легко переносит дефицит освещения и полива.

Любит:

яркое рассеянное освещение без прямых солнечных лучей;

уход за листьями (необходимо протирать влажной тканью листья от пыли).

Не любит:

частые опрыскивания, раз в 1-2 недели достаточно;

обильный полив.

Посадка, пересадка и размножение

Как и все растения, сансевиерию лучше всего пересаживать ранней весной, раз в 2-3 года. Для пересадки оптимальны широкие горшки, так как корни разрастаются вширь. Грунт подходит рыхлый, с нейтральной кислотностью.

Растение отлично размножается боковыми побегами, можно попробовать размножить семенами, делением корневища или листовыми черенками. Я не пробовала, да и зачем? Благодарное растение всегда обзаводится детками, которые легко укореняются и сохраняют материнскую расцветку.

Полив и подкормка

Хоть сансевиерия и тропическое растение, усердствовать с поливом не стоит, раз в 1-2 недели будет более чем достаточно. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Раз в два месяца растению можно устроить душ.

Говорят, что сансевиерия вообще не нуждается в подкормке. Но всё-таки раз в 2-3 месяца можно подкормить растение удобрениями для кактусов.

Особенности выращивания

Главная опасность в содержании этого неприхотливого растения — загнивание корней. Поэтому нужно оценивать влажность грунта — он должен просохнуть перед очередным поливом. Остерегайтесь наливать воду в то место, откуда растут листья, может начаться загнивание розетки.

Хоть растение неплохо переносит затемнение, помните, что чем лучше освещение, тем ярче рисунок на листьях.

Интересная информация

На своей родине, в тропических и субтропических регионах Азии, Африки и Индии, сансевиерия используется как живая изгородь, а также как сырьё для изготовлении веревок и ткани. Цветок обладает лечебными (как у алоэ) свойствами. Его используют для лечения воспалений, ожогов, ран.

Исследованиями доказано, что растение выделяет большое количество кислорода и может дезинфицировать воздух.