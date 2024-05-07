Названы породы собак, для которых майские заморозки смертельно опасны

Майские заморозки могут оказаться смертельными для маленьких пород собак, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он отметил, что чаще всего от заморозков страдают пекинесы, таксы, чихуа-хуа, мопсы и йорки.

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Такая погода — нулевая температура, заморозки минус 1–2 градуса, сырость, снег — самая опасная для собак, особенно маленьких. То же касается уличных кошек. Шерсть намокает, резко усиливая теплопроводность, она практически не греет. Плюс холодный ветер. Все факторы суммируются, и животное может не только простудиться, но и замерзнуть насмерть, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что владельцам миниатюрных питомцев, а также «лысых и подстриженных» собак следует надевать на них комбинезоны, которые следует просушивать после улицы. Он также призвал сократить продолжительность прогулок.

Владельцам миниатюрных собак, лысых, подстриженных можно посоветовать сократить продолжительность прогулок, надевать на питомцев комбинезоны, просушивать животное после прогулки. Это касается всех маленьких собак: йорки, той-терьеры, таксы, пекинесы, ши-тцу, чихуа-хуа, мопсы и так далее. Заморозки чреваты циститами, ринитами, тонзиллитами, — подытожил Шеляков.

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко ранее предупредил, что жаркая погода представляет опасность для собак, особенно для карликовых и брахицефалических пород. По его словам, в зоне риска — мопсы, бульдоги, гриффоны и пекинесы.