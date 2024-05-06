Ветеринар посоветовала обрабатывать от клещей выезжающих на дачу кошек

Кошкам, которые выходят на улицу или выезжают за город, весной необходимо проводить обработку от клещей. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

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«Для собак весенний иксодовый клещ опасен тем, что он переносит бабезиоз <...>. Для кошек иксодовый клещ не опасен. Но обработку от блох кошкам все равно нужно делать. Если кошка выезжает на дачу, то и от клещей. Только это не собачьи капли или таблетки, а кошачьи», — уточнила ветеринар.

Если кошку уже укусил клещ, необходимо убрать его с животного, подчеркнула Гуляева. По ее словам, для этого требуется специальное приспособление. Она добавила, что укус клеща может провоцировать у кошек местную аллергическую реакцию.

Ветеринар Ян Ермолов до этого говорил, что после прогулки собаку важно тщательно осматривать на наличие клещей, укус которых может спровоцировать у животных заболевание бабезиозом (пироплазмозом). Он уточнил, что данное заболевание может проявиться в первые трое суток после укуса, поэтому важно наблюдать за питомцем в течение этого времени.