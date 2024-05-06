Раскрыт способ очистить ламинат

Для успешной очистки ламината стоит в первую очередь определить тип загрязнения. Способ отмыть покрытие раскрыли эксперты издания «БелНовости».

© Shutterstock / Fotodom

Перед началом уборки следует удалить с ламината пыль с помощью мягкой щетки, пылесоса или влажной ткани. Последующие действия зависят от типа пятна. Если речь идет о пролитой жидкости, сначала нужно протереть пятно насухо мягкой тряпкой, а затем — протереть тканью, смоченной в теплой воде или специальном средстве для чистки ламината.

Для удаления жирных пятен подойдет раствор мыла и средства для чистки ламината. Загрязнение очищается с помощью мягкой тряпки, однако не стоит сильно давить на поверхность. С пятнами от чернил и маркеров можно использовать раствор уксуса и воды в пропорции 1:1. После обработки покрытие нужно протереть чистой влажной тканью.

Ранее домохозяйкам рассказали, как отмыть окна без разводов. Для этого понадобится сода.