Дизайнер рассказала, как правильно ухаживать за мягкой мебелью

Если уборка в квартире у большинства людей происходит довольно регулярно, то уход за мягкой мебелью зачастую откладывается на неопределенный срок, или ей вообще не уделяется внимания. Как продлить срок службы мебели и сохранить ее эстетический вид надолго, рассказала «Вечерней Москве» дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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Применение бытовой химии

Очень важно правильно подбирать средства, зная ткань, применяемую в обивке. Зачастую сами продавцы подробно рассказывают и даже наглядно демонстрируют, как ухаживать за той или иной тканью. Также сразу на месте можно приобрести необходимые профессиональные средства для чистки.

Механическая чистка

Это, пожалуй, самый простой способ, и его необходимо применять одновременно с регулярной уборкой в квартире. Можно применять специальную мягкую щетку, одежный валик и пылесос со специальной насадкой для мебели. Движения такими подручными средствами необходимо совершать сверху вниз. Этот способ позволит удалять пыль и соринки от пищи даже в складках мебели.

Привлечение профессионалов

Безусловно, этот метод не слишком бюджетный, зато профессиональная чистка позволит достигнуть максимального результата и придать мягкой мебели первозданный вид и эстетичность. Кроме того, это также позволяет избежать накопления пыли и грязи в глубоких слоях ткани. Проводить такую чистку рекомендуется хотя бы раз в два–три года.

Защита мебели от солнечных лучей

Это касается в первую очередь помещений с южными, западными окнами, где солнечная активность наиболее ощутима в течение дня. Прямое попадание лучей со временем может вызвать выцветание обивки и утрату эстетичности. Если мягкая мебель расположена в таких помещениях квартиры рядом с окнами, то на день лучше закрывать шторы или опускать жалюзи.

Кроме того, не забывайте переворачивать подушки и сиденья, если конструктив мебели позволяет. Кроме выцветания, это предотвратит деформацию и продлит срок службы.