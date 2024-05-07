Как правильно поклеить флизелиновые обои своими руками

Разновидностей обоев на рынке немало. Вместе с экспертом разбираемся, что такое флизелиновые обои и в чем их "плюсы" и "минусы".

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Как правильно поклеить узкие и метровые обои на флизелиновой основе своими руками. Каких ошибок нужно избегать.

Флизелиновые обои: что это, плюсы и минусы

Флизелиновые обои представляют собой волокна натуральной целлюлозы, скрепленные между собой химическими волокнами полиэстера. Внешне они напоминают бумагу, а на ощупь похожи на плотную ткань. Их производят методом горячего тиснения.

Преимущества флизелиновых обоев

Не боятся влаги, их можно протирать влажной тканью;

Хорошо пропускают воздух, что не дает развиться плесени и грибкам;

Прочность, долгий срок службы;

Пожаробезопасны, при горении не выделяют вредных веществ;

Хорошая звуко- и теплоизоляция за счет многослойности и пористой структуры;

Несложная технология поклейки. Клеем обрабатывается только стена, полотна не растягиваются и не набухают, как бумажные. Удобно оклеивать потолки;

Хорошая адгезивность. Крепко держатся на любых поверхностях- дереве, бетоне, кирпиче, штукатурке, гипсокартоне;

Удобно использовать под покраску, можно перекрашивать до десяти раз;

Стойкость к ультрафиолету, не выцветают на солнце;

Удобный демонтаж. Легко снимаются шпателем.

Недостатки флизелиновых обоев

Не имеют антивандальной специфики. Дети могут довольно легко сковырнуть плотное обойное полотно, а четвероногие друзья - оставить следы своих острых коготков;

Рельефная поверхность предрасположена к накапливанию пыли, что нежелательно для аллергиков и астматиков;

Поверхность под оклеивание флизелиновыми обоями должна быть без пятен, т.к. они могут проступить сквозь обойный слой;

Довольно дорогие, цена варьируется от 1200 руб. за рулон самых распространенных обоев до 100 тыс. руб. за эксклюзивные варианты.

Виды обоев на флизелиновой основе

Выпускают два типа флизелиновых обоев.

Многослойные. Полностью состоят из флизелина. Несколько гладких слоев заканчиваются верхним слоем с рельефной структурой. Идеально подходят под покраску;

Двуслойные. Из флизелина у них только подложка, верхний слой может быть бумажным, тканевым или виниловым:

Обои на флизелине с бумажным покрытием. Наиболее экологичные, но не очень любят влагу и довольно недолговечны. Самые недорогие из этой ниши; Винил на флизелиновой подложке. Хорошо моются, износоустойчивы, не выгорают, однако плохо пропускают воздух, поэтому для детских и спален не очень рекомендуются; Текстильные обои на флизелиновой подложке. Самые дорогие из этой группы, но и самые эффектные и изысканные. В своем составе имеют натуральные ткани - шелк, хлопок, лен. У них хорошая тепло- и звукоизоляция.

Какие инструменты понадобятся для поклейки обоев

Для того чтобы поклеить обои самостоятельно, понадобятся:

обойный клей;

емкость для разведения клея;

малярная кисть;

строительный валик;

резиновый шпатель;

ножницы или канцелярский нож;

карандаш;

рулетка;

строительный уровень;

полиэтиленовая пленка или газеты;

перчатки;

стремянка.

Совет эксперта

"При стыковке обоев есть смысл использовать резиновые валики разных размеров: тот, что побольше - для разглаживания полотна обоев, а валик поменьше - для сращивания стыков, - советует руководитель направления ремонтов и предпродажной подготовки компании "Этажи" Анастасия Голова. - Плюс порой удобно взять пластиковый мини-валик для прокатывания стыков, чтобы их не было заметно на стене".

Как правильно подобрать клей

Клей для флизелиновых обоев, как правило, содержит модифицированный крахмал и специальные добавки, препятствующие образованию плесени и грибка. Клей выпускается в виде порошка или готовой смеси. Есть специальный клей для флизелина, но можно использовать и универсальный, на основе крахмала.

Совет эксперта

"Клею нужно уделить особое внимание, обычный клей для бумажных обоев в этом случае не подойдет. Лучше брать специализированный для флизелиновых обоев или на крайний случай - универсальный", - советует Анастасия Голова.

Как подготовить стены

Стены под поклейку должны быть сухими и гладкими, очищенными от пыли и остатков прошлых покрытий. Через флизелиновые обои могут проявиться темные пятна, поэтому стены обязательно нужно прогрунтовать. Это также улучшит сцепляемость материалов и уменьшит расход клея.

Если стены слишком неровные, их можно выровнять гипсокартоном, который потом обязательно нужно будет прогрунтовать.

Совет эксперта

"Если поверхность стены неидеального цвета, все же лучше использовать грунтовку, выравнивающую цвет стены, чтобы скрыть откровенно цветовые неровности. Это значительно лучше, чем потом обнаружить проступающие пятна, - говорит Анастасия Голова. - При подготовке поверхности под оклейку обоев надо обязательно убрать со стены все плохо держащиеся основания, проверить на наличие пузырей и вспучиваний на стене, зашпаклевать трещины и пройти стены наждачной бумагой в местах неровностей. И только потом можно заниматься грунтованием стен".

Как подготовить обои

Пол необходимо помыть, а затем застелить чистой бумагой или газетами, чтобы не испачкать лицевую сторону обоев. Карандашом размечаем необходимую длину обойной полосы и нарезаем нужное число полотен.

Узкие и широкие: есть ли разница в технологии наклеивания

Флизелиновые обои, как правило, выпускаются шириной 106 см и длиной 10,05 м. Обои на флизелиновой подложке производятся длиной 25 м.

Полотна метровой ширины удобны тем, что уменьшается количество стыков, экономится время на разрезание полотен.

Наклеивать широкое полотно лучше вдвоем, тогда как с полотнами полуметровой ширины можно справиться и в одиночку.

Как правильно поклеить обои: порядок действий

В чистой емкости развести обойный клей согласно инструкции; С помощью строительного уровня отметить на стене место для первой полосы - вертикальную линию. От этого зависит весь ход дальнейшей работы; Намазать клеем ту часть стены, с которой будет начинаться оклейка. Как правило, клеить начинают от окна по часовой или против часовой стрелки; Приложить обойное полотно на обработанное клеем место сверху вниз, разгладить резиновым шпателем, удаляя излишки клея и воздуха; Клеить флизелиновые полотна нужно встык, а не внахлест, иначе места соединения будут слишком толстыми и заметными; Излишки полотна нужно аккуратно обрезать канцелярским ножом или острыми ножницами; Пока обои будут сохнуть, нужно исключить в комнате возникновение сквозняков.

Совет эксперта

"Если при нанесении обоев на стену из-под них выдавило клей, и он попал на лицевую сторону - сразу сотрите его тряпкой, но без усилий, чтобы не повредить сами обои", - говорит Анастасия Голова.

При оклеивании внутреннего угла помещения полотно обоев должно заходить в угол на несколько сантиметров. Потом пластмассовым шпателем осторожно вдавливаем обои в угол. Следующий кусок клеим прямо в угол. При оформлении внешних углов полоса тоже должна заходить на 3-4 см на угол, следующее полотно клеим на 5-6 мм внахлест.

Наклеивание обоев с подгоном рисунка - немного более сложный процесс. Нужно помнить, что в этом случае обоев нужно покупать на 1-2 рулона больше. Повторение узора с определенной периодичностью называется раппорт. Чем он больше, тем больше отходов получится. Если стена имеет даже небольшую кривизну, то при наклеивании обоев с рисунком произойдет несовпадение, появятся морщины. В этом случае проблемный кусок нужно разрезать поперек и наложить куски внахлест.

При наклеивании обоев с раппортом можно подгонять рисунок сразу при нарезании полотна. Для этого берем два рулона, раскладываем их параллельно друг другу на полу, совмещаем по рисунку и отмеряем необходимую длину. Первые две полосы будут как бы шаблоном, по ним отмеряем последующие.

Как клеить обои у окон или дверей. Советы эксперта

Оклейка обоями зон окон и дверей - настоящие испытания для мастеров отделки, говорит Арутюн Шакуров. Оконные проемы с их перепадами глубины и стыками часто маскируют пластиковыми уголками или профилями, создавая визуально ровный переход от стены к окну. Дверные проемы с наличниками и коробками требуют ювелирной точности. В идеале, наличники снимают, чтобы обои легли ровно. Однако если дверь украшает массивная деревянная коробка, придется подводить полотна под наличник, добиваясь миллиметровой точности.

"Именно эти, казалось бы, незначительные детали, требующие профессионального подхода, определяют в конечном итоге безупречность всей работы", - говорит мастер.

После оклеивания стен