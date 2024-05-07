Эксперт рассказала, когда дешевле построить новый дом вместо ремонта в старом

Снести нельзя оставить. Когда дешевле построить новый дом вместо ремонта в старом
Эксперт Исаева посоветовала сносить дом, построенный из материалов с асбестом. Владельцы частных домов в курсе, что это жильё периодически требует какого-то ремонта и улучшений. Но как понять, когда строение ещё можно подлатать, а когда выгоднее будет построить на его месте другое? Об этом «Секрету фирмы» рассказала эксперт по загородной недвижимости.
Что нельзя отремонтировать в доме
Фундамент
Из-за проблем с фундаментом появляются трещины на стенах и перекрытиях, нарушается их геометрия, поверхности могут намокать, загнивать и покрываться грибком, отметила коммерческий директор группы компаний «АСК» Анна Исаева.
Вот какие проблемы с фундаментом нельзя решить:
- несоответствие типа фундамента конструкции дома или его отсутствие;
- нарушения в процессе монтажа (например, неправильно выполненная гидроизоляция);
- утрата несущей способности.
Несущие, ограждающие конструкции, кровля
Они не подлежат ремонту или реконструкции, только если материал, из которого они изготовлены, разрушен (например, загнил или рассыпается) и уже не может выполнять свои функции, отметила эксперт.
Что можно отремонтировать
Всё остальное — окна, двери, лестницы, наружная и внутренняя отделка, коммуникации и др. — отремонтировать можно, подчеркнула Исаева.
Когда старый дом выгоднее снести, чем ремонтировать
Старый дом проще снести, чем пытаться отремонтировать в следующих случаях:
- Если старый дом — временное или сезонное строение без фундамента и соответствующего утепления.
- Если дом возведён с нарушениями правил землепользования и застройки, без учёта нормативных отступов от границ участка и не зарегистрирован прежними владельцами.
- Если конструкции дома не выдержат повышения нагрузок предстоящей надстройки, а усиливать их слишком дорого.
- Если дом построен из экологически небезопасных материалов, выделяющих в атмосферу вредные для здоровья человека вещества (например, бетон с наполнителем из шлака с доменных печей или теплоэлектростанций, асбест, древесина, обработанная креозотом, и др.).
- Если фундамент и несущие конструкции дома полностью пришли в негодность и не подлежат ремонту.