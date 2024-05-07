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Снести нельзя оставить. Когда дешевле построить новый дом вместо ремонта в старом

Эксперт Исаева посоветовала сносить дом, построенный из материалов с асбестом. Владельцы частных домов в курсе, что это жильё периодически требует какого-то ремонта и улучшений. Но как понять, когда строение ещё можно подлатать, а когда выгоднее будет построить на его месте другое? Об этом «Секрету фирмы» рассказала эксперт по загородной недвижимости.

Эксперт рассказала, когда дешевле построить новый дом вместо ремонта в старом
© Unsplash

Что нельзя отремонтировать в доме

Фундамент

Из-за проблем с фундаментом появляются трещины на стенах и перекрытиях, нарушается их геометрия, поверхности могут намокать, загнивать и покрываться грибком, отметила коммерческий директор группы компаний «АСК» Анна Исаева.

Вот какие проблемы с фундаментом нельзя решить:

  • несоответствие типа фундамента конструкции дома или его отсутствие;
  • нарушения в процессе монтажа (например, неправильно выполненная гидроизоляция);
  • утрата несущей способности.

Несущие, ограждающие конструкции, кровля

Они не подлежат ремонту или реконструкции, только если материал, из которого они изготовлены, разрушен (например, загнил или рассыпается) и уже не может выполнять свои функции, отметила эксперт.

Что можно отремонтировать

Всё остальное — окна, двери, лестницы, наружная и внутренняя отделка, коммуникации и др. — отремонтировать можно, подчеркнула Исаева.

Когда старый дом выгоднее снести, чем ремонтировать

Старый дом проще снести, чем пытаться отремонтировать в следующих случаях:

  • Если старый дом — временное или сезонное строение без фундамента и соответствующего утепления.
  • Если дом возведён с нарушениями правил землепользования и застройки, без учёта нормативных отступов от границ участка и не зарегистрирован прежними владельцами.
  • Если конструкции дома не выдержат повышения нагрузок предстоящей надстройки, а усиливать их слишком дорого.
  • Если дом построен из экологически небезопасных материалов, выделяющих в атмосферу вредные для здоровья человека вещества (например, бетон с наполнителем из шлака с доменных печей или теплоэлектростанций, асбест, древесина, обработанная креозотом, и др.).
  • Если фундамент и несущие конструкции дома полностью пришли в негодность и не подлежат ремонту.
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