Как арендовать идеальную дачу и избежать проблем

С приближением летнего сезона на рынке арендной недвижимости наступает настоящий ажиотаж: те, у кого нет собственной дачи, торопятся скорее подобрать подходящий дом для отдыха на природе вдали от шумного города. Но зачастую будущие арендаторы в спешке не замечают важные нюансы и рискуют провести каникулы не так комфортно и интересно, как им бы того хотелось. Как не упустить возможность продуктивного отпуска и выбрать подходящий дом под аренду, «Секрету» рассказала эксперт по недвижимости Елена Мищенко.

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На что смотреть при выборе дачи в аренду

Здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений будущих арендаторов. Критериев немало: от общего бюджета до количества комнат и планов арендаторов на лето. Разберём два основных параметра.

Удалённость от города

Здесь всё индивидуально. Одни хотят уехать как можно дальше от города, чтобы максимально абстрагироваться от привычной рутины, работы, домашних обязанностей и посвятить время себе.

Другие же планируют периодически возвращаться в город: заезжать в офис, встречаться с друзьями, навещать близких, ходить на шопинг. Они ориентируются на вариант «чем ближе, тем лучше» или, по крайней мере, выбирают дачи на направлениях, по которым доехать до города будет быстрее.

«Если говорить о Москве, то оптимальным вариантом считается 50 км от МКАД, однако очевидно: чем ближе объект к столице, тем выше его стоимость. Тем, кто планирует периодически приезжать в столицу по делам, рекомендуется рассматривать меньшее расстояние, а также ориентироваться на направления, где обычно бывает меньше пробок. Это касается не только Москвы. Стоит обратить внимание на доступность общественного транспорта: железнодорожных станций, остановок рейсовых автобусов. Но, если будущий арендатор планирует провести в съёмном доме всё лето и не думает возвращаться домой, то для экономии можно рассмотреть и более дальние расстояния», — отметила руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Инфраструктура и окружение

Удачными считаются локации у водоёмов и лесных массивов.

Также можно ориентироваться на районы, где в пешей доступности есть магазины, аптеки или, например, пункты выдачи заказов (если для вас это важно).

Ещё один значимый аспект — возможности для активного отдыха и развлечений: например, детские площадки, канатные парки, усадьбы и заповедники. В некоторых посёлках даже есть клубы для детей, напоминающие пионерские или скаутские организации.

«Отдых загородом — всегда возможность расслабиться, побыть наедине с собой, насладиться природой. Некоторым кажется, что они проведут весь отпуск, загорая на участке, но такое времяпровождение может наскучить. Даже если арендатор действительно хочет провести большую часть времени на участке, всё равно стоит позаботиться о своих летних активностях: поискать объекты, где можно любительски заняться выращиванием, пожарить шашлыки, поставить надувной бассейн или поиграть в бадминтон», — добавляет Елена Мищенко.

При выборе дачи можно ориентироваться на коттеджные посёлки или СНТ недалеко от небольших городков. Такое местоположение позволит разнообразить досуг и при желании вернуться в более привычные городские декорации, при этом не тратя много времени на дорогу.

Сколько стоит аренда дачи в 2024 году

С начала 2024 года стоимость аренды в Московской области выросла в среднем на 10–15%. С приближением летнего сезона спрос на объекты увеличится ещё больше, а вместе с ним и цены.

«Минимальная цена аренды комфортного дома для семейного отдыха в Подмосковье и Ленинградской области начинается от 60 000–70 000 рублей в месяц. Если аренда планируется на длительный срок (более полугода), то можно попробовать договориться о скидке», — говорит Елена Мищенко.

Где искать дачу в аренду

Искать объявления о сдаче в аренду стоит во всех возможных сервисах и группах в соцсетях. Место в этом случае не принципиально, так как хороший бюджетный вариант можно найти практически везде.

Гораздо важнее отнестись к проверке объекта и документов арендодателя, а также оценке условий проживания.

Что нужно проверить перед заключением договора

Условия проживания

Некоторые стремятся максимально сэкономить при выборе дачи на лето, ведь «это же не навсегда». Но делая уступки, важно составить чёткий список, на что глаза закрыть можно, а на что нет.

Небольшие недостатки ремонта (отклеившиеся обои, плохо прибитый косяк или скрипящая дверь) вряд ли повлияют на отдых и комфорт арендаторов.

Более существенные минусы: проблемы с канализацией, протекающая крыша, плесень, насекомые-паразиты в доме, постоянно затапливаемый во время непогоды участок, шумные соседи — могут существенно испортить впечатления.

«Проверять объект перед арендой нужно тщательно. Для этого лучше приехать в дождливый прохладный день: это позволит убедиться, что даже в такую погоду в доме будет комфортно, тепло и не сыро. При необходимости можно проверить работу обогревателя или печи. Оцените состояние стен на предмет плесени, крыши — на предмет протечек, также проверьте, не застаивается ли вода на территории участка. В день осмотра рекомендуется как можно больше времени провести на объекте. Это поможет лучше разобраться в условиях. Также стоит пообщаться с соседями или хотя бы оценить их портрет. Представители старшего поколения, которые направились за город отдохнуть, вырастить домашние помидоры и собрать смородину, или молодая семья с ребёнком вряд ли доставят неудобства, а вот встреча с шумной компанией соседей, которая приехала на дачу устроить вечеринку, может насторожить и заставить задаться вопросом: "Так будет всегда, или это только сегодня?"», — рекомендует эксперт.

Документы

Перед заключением договора необходимо запросить для проверки:

выписку из ЕГРН — то есть правоподтверждающий документ на владение недвижимостью;

согласие всех собственников объекта;

паспорт владельца;

квитанции о полной оплате жилищно-коммунальных услуг и всех взносов.

Если проверка показала, что собственнику можно доверять, недвижимость действительно принадлежит ему, другие владельцы не имеют ничего против сдачи дома, а все счета оплачены, значит, можно приступать к составлению договора.

Как составить договор аренды дачи

Нужно правильно отразить в бумагах официальные данные о собственнике и временном жильце.

В договоре владельцу необходимо указать:

Ф. И. О.;

контактные данные — номер телефона;

ИНН;

или основной государственный регистрационный номер (ОГРН), если дом сдаёт юрлицо;

информацию о счёте, на который необходимо переводить оплату (название банка, банковский идентификационный код (БИК), номера расчётного и корреспондентского счетов);

свою подпись.

От арендатора в договоре требуются:

Ф. И. О.;

номер телефона;

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ, код подразделения);

данные банка (название организации, БИК, номера расчётного и корреспондентского счетов);

личная подпись.

Не менее важно стоит обсудить денежный вопрос.

«Если собеседник хочет получить предоплату, важно прописать это в договоре и ни в коем случае не перечислять никаких денег до официального подтверждения юридических отношений между арендатором и арендодателем», — отметила Елена Мищенко.

Акт приёма-передачи — документ, который необязателен с точки законодательства, но важен с точки зрения безопасности и владельца, и арендатора. В нём указываются все пожелания арендатора и арендодателя по бытовым вопросам.

В акте должны быть указаны:

личные данные собственника и арендатора;

адрес и регистрационный номер дома;

количество помещений и площадь;

описание состояния объекта;

данные о заключённом договоре аренды;

имущество, находящееся в доме (техника, мебель, посуда и так далее);

дефекты и существующие на момент осмотра поломки, показания счётчиков;

дата и место составления акта;

подписи собственника и арендатора.

«Акт подтверждает, что владелец дома временно передал недвижимость арендатору в определённом виде. Простыми словами: на даче было две кровати, пять стульев, кухонный стол, новый телевизор, холодильник, а значит, после окончания срока аренды временный жилец должен передать дом в таком же виде, как и принял, и ровно с таким же количеством мебели и техники», — отметила эксперт.

В документе стоит прописать даже самые, казалось бы, незначительные нюансы:

как часто собственник может навещать арендаторов;

кто несёт ответственность за мелкие поломки в доме;

что делать, если сломается техника;

кто оплачивает счета за коммунальные услуги;

что категорически нельзя делать в доме и на участке и так далее.

Это защитит и собственника, и арендатора, которому не придётся, к примеру, покупать современный домашний кинотеатр вместо условного «Электросигнала» 80-х годов. Так что пренебрегать актом приёма-передачи эксперты не советуют.