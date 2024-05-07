Способы применения хозяйственного мыла

У наших бабушек и мам всегда был в доме невзрачный коричневый брусочек мыла с характерным запахом — а нам привычнее использовать в быту моющие средства и гели для стирки в красивой упаковке и с восхитительным ароматом. Но хозяйственное мыло — то самое, родом из детства! — можно использовать не только для мытья посуды: вы удивитесь, но область применения просто огромна.

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Родом из Марселя

Почтенный возраст мыла вызывает почтение и пиетет: его начали выпускать в Марселе еще в средние века — и называлось мыло, соответственно, марсельским. Тогда основными ингредиентами были оливковое масло и соль.

А в СССР в основе был животный жир — свиной, говяжий, рыбный и так далее. Отсюда и запах, который не всем по душе, но, с другой стороны, именно такая база делает мыло универсальным и безопасным для экологии и человека. А еще такое мыло гипоаллергенно, с ним, например, можно спокойно стирать детское белье или купать животных: никакого раздражения точно не будет.

Сложные пятна на одежде

Загрязненное место натрите смоченным в воде мылом и оставьте на полчаса, затем натрите мыло на стружке, залейте водой — и постирайте вещь в обычной машинке с полученным «гелем для стирки». Метод особенно хорошо работает на белом белье, носках, колготках и других вещах с сильным загрязнением.

Мытье пола

По такому же принципу можно приготовить раствор для мытья пола: на ведро воды достаточно столовой ложки стружки. Дополнительно промывать водой поверхность не нужно, плюсы: полное обеззараживание (не зря именно хозяйственное мыло до сих пор используют в роддомах и операционных!), отсутствие липкости и нейтральный запах. Если у вас есть животное, характерный запах тоже уйдет после такой санобработки пола.

Чистка ванной

Белые поверхности и предметы из нержавейки хорошо очищать пастой, состоящей из соды и стружки хозяйственного мыла. Очевидный плюс: не нужно надевать маску или выгонять ребенка из ванной комнаты во время уборки, никаких вредных для дыхания испарений просто нет. Да, туалет и ванна будут просто сиять после того, как вы смоете пасту.

Выведение плесени

Методом десятилетиями пользуются жители теплых стран с влажным климатом. Пятно плесени нужно как следует натереть смоченным водой мылом и оставить минимум на сутки, если необходимо, повторить. Все дело в том, что щелочь мыла разъедает плесень, а его обеззараживающие антибактериальные свойства не позволяют ей появиться вновь.

Очищение зеркала и очков и защита от конденсата

Возьмите сухой кусок мыла, натрите им поверхность зеркала — после этого останется только протереть сухой бумагой или газетой. Вуаля! Поверхность сияет чистотой, даже после очень горячего душа зеркало останется сухим. Такой же метод подходит для очков: очень актуально в любое время года, чтобы они не запотевали.

Мойка овощей и фруктов

На картошке, зелени, ягодах и яблоках есть не только видимые глазом загрязнения, но и воск, который используют для сохранения плодов во время транспортировки, и остатки химикатов, которые применялись во время выращивания урожая. Очень хорошо замочить овощи и фрукты в мыльной воде минут на 15—20, после чего хорошенько прополоскать в прохладной проточной воде.

Борьба с грибком стопы

Конечно, лучше всего обратиться к врачу, но если вы в походе или на даче вдали от цивилизации, выхода нет. Обработайте пораженное место мылом и оставьте пленку высохнуть. Обработайте сверху йодом. Очень скоро вы обнаружите, что грибок исчез без следа!

Против синяков и отеков

Мыло разведите в воде и вотрите в пострадавшее место. Процедуру нужно повторять несколько раз в день, тогда результат вы увидите очень быстро.

Против раздражений и воспалений

Всем известна оборотная сторона депиляции — неприятное раздражение на коже. Чтобы этого не происходило, брейте нужные места с использованием хозяйственного мыла (это не шутка!). Или, если вы использовали депилятор или воск, вымойте раздраженное место с мылом — все пройдет моментально.

Против тли и других насекомых

Если на ваших любимых фиалках дома (или на огурцах в теплице) завелась тля, возьмите 300 г. мыла на 10 л. теплой воды, приготовьте раствор и как следует опрыскайте растения. Метод работает на любых посадках, растениях и кустарниках, так же можно избавиться от паутинного клеща. Важно: через три часа после обработки мыльным раствором как следует промойте растения чистой водой — например, полейте из шланга со всех сторон.