Как кошки выражают любовь к человеку

Несмотря на то что кошки не такие эмоциональные, как собаки, они проявляют любовь к хозяевам своими методами, пишет портал iXBT. Так, например, о расположенности питомца можно сказать, если он демонстрирует свои слабые места, а также «массажирует» своего кормильца.

© Unsplash

Автор статьи отмечает, что главным пунктом, свидетельствующем о любви кошки к человеку, можно считать «молочную походку» — массирующие действия лапками, которые порой сопровождаются мурлыканьем. Еще один жест любви — бодание головой или трение о хозяина. Кроме того, о любви кошки говорит демонстрация живота. Это самый уязвимый участок тела, и такое действие говорит о доверии со стороны питомца. Также кошки могут пытаться вылизывать хозяев как котят, а также приносить им что-то «в подарок».

Ранее ветеринары посоветовали с осторожностью давать кошкам молоко, потому что с возрастом у них хуже усваивается лактоза, а само употребление молока может вызвать расстройство желудка. Кроме того, по их словам, часто опасность для питомцев представляет рыба, особенно сырая, жареная, вяленая или соленая.