Агроном назвал неожиданную пользу майских заморозков

Майские заморозки могут уничтожить некоторых вредителей, рассказал агроном Денис Терентьев. В беседе с aif.ru эксперт подчеркнул, что холодная погода может убрать с полей картофельную нематоду. Правда, для этого дачникам придется самостоятельно выманить вредителя незадолго до максимального понижения температуры.

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[Нужно] выманить нематоду на поверхность почвы незадолго до максимального понижения температуры. Накануне усиления заморозка до отрицательных температур по картофельным грядкам для этого разливается смесь из теплой воды, картофельных очистков, удаленных картофельных ростков, мелких некондиционных клубней, — пояснил агроном.

При этом агроном предупредил, что возвратные заморозки не смогут уничтожить всех вредителей и сорняки. Это связано с тем, что многие насекомые обладают высокой приспособляемостью и могут выжить даже в экстремальных условиях. Так, вредители стараются укрыться на глубине и впадают в оцепенение. В связи с этим Терентьев призвал не надеяться на заморозки, а принимать защитные меры самостоятельно.

Садовод Ольга Воронова ранее рассказала, что необходимо утеплить рассаду, чтобы спасти ее от заморозков. По ее словам, нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 см и накрыть их специальным нетканым синтетическим материалом — лутрасилом.